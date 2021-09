Oqee s’améliore sur Smart TV pour les abonnés Freebox Pop et Delta

Des améliorations des corrections au programme.

Après Android et iOS, l’application de l’interface TV maison de Free se met à jour sur les Smart TV Samsung de 2018 à 2021 ( Tizen 4.0 ou version supérieure) pour les abonnés Freebox Delta et Pop. Des améliorations ont été apportées sur la stabilisation du lecteur vidéo, le temps de zapping, la gestion des sous-titres et l’affichage du numéro de version dans les réglages. Des bugs ont également été résolus comme le blocage lors d’un enregistrement depuis le guide TV et le chargement après une veille prolongée. Pour en profiter, aucune manipulation à effectuer, l’application se mettra à jour à son lancement dans sa nouvelle version 1.0.93.