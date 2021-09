Découvrez la nouvelle numérotation Canal qui sera déployée demain ainsi que les nouvelles chaînes

De nombreuses chaînes déménages dans l’Univers Canal

Nouvelles chaînes et services

Dans son nouveau plan de service, on constate l’arrivée de plusieurs nouvelles chaînes et services. On retrouve ainsi CANAL+DOCS, sur la canal 16, la chaîne qui vous raconte des histoires, surprenantes, émouvantes, inspirantes portées par celles et ceux qui en sont les héros, les témoins privilégiés.

Sur le Canal 15, on retrouve CANAL+KIDS, qui va proposer des programmes variés et originaux pour se divertir mais également pour découvrir et s’ouvrir au monde. Dessins animés, séries, documentaires, sport et musique… CANAL+ voit grand pour les petits.

Le service de SVOD StarzPLay, dont les contenus sont intégrés à Canal+ Séries, bénéficie d’un canal dédié, le 23.

Enfin Canal+ Ligue 1 se pose sur le canal 291

Nouvelle numérotation Canal à compter du 7 septembre

Au delà de l’ajout de chaînes, il y a nombre d’entre elles qui migrent de canaux. Vous pouvez retrouvez l’intégralité de ces renumérotations sur le nouveau plan de service Canal, mais globalement, toutes les chaînes cinéma débutent dorénavant à partir du canal 30 (alors qu’elle débutaient à partir du canal 20 auparavant). De même les chaînes “séries” débutent à partir du canal 50 (alors qu’elle débutaient à partir du canal 40 auparavant)