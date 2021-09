Free : la nouvelle application Freebox Home débarque en version bêta sur iOS

Après Android hier en accès anticipé, c’est au tour d’iOS de recevoir en version bêta la nouvelle application Freebox Home dédiée au Pack Sécurité de la Freebox delta et aux objets connectés.

Avis aux abonnés Freebox Delta adeptes de la domotique, Freebox Home est à présent disponible sur iOS via TestFlight. A l’instar de la version Android testée par Univers Freebox, l’application permet de gérez simplement le Pack Sécurité et les objets connectés à distance. Le design reprend celui de Freebox Files et Connect dans un soucis d’identité visuelle marquée. Simple, l’interface se décompose en trois parties (objects connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir.

Dans cette version test, les développeurs indiquent qu’il est possible “de créer votre Freebox Home, associer votre Pack Sécurité à votre box, configurer et piloter votre alarme, ainsi que contrôler vos objects connectés compatibles avec la Freebox Delta.”

Tous les retours sont donc bons à prendre pour Free. Il est d’ailleurs possible de remonter tout bug, incompréhension ou manque de fonctionnalité aux développeurs directement via TestFlight sur la page de l’app “envoyer une évaluation de la bêta”.