Fans de Marvel, voici tous les films et séries disponibles en streaming et où les trouver

Vous êtes fan de l’univers cinématographique Marvel, on fait le tour pour vous des plateformes de SVOD qui proposent les contenus de la franchise.

Fans des Avengers rassemblez vous ! Retrouvez le MCU ou les Defenders, , les X-Men, Spider-Man et bien d’autres en streaming sur vos plateformes de SVOD favoris tel que Netflix, Prime Video et Disney +. Univers Freebox vous propose un récapitulatif de tous les programmes disponible et où les trouver.

Les programmes Marvel disponibles sur Prime Vidéo :



Daredevil

Synopsis : Le jeune Matt Murdock vit à Hell’s Kitchen, un des quartiers les plus durs de New York. Victime d’un accident de la route, Matt est exposé à des produits chimiques et se retrouve à l’hôpital. Quand il se réveille, Matt a perdu la vue. Mais il remarque rapidement que ses autres sens se sont développés. Il est également doté d’un sens radar qui lui permet de compenser d’une certaine façon sa cécité.



Hulk

Synopsis : Mis au ban de la société, le docteur Banner est obligé de se cacher pour ne pas faire subir aux autres sa métamorphose. Le général Ross, le père de Betty, l’ex-petite amie de Bruce, est chargé de stopper le monstre par tous les moyens. Glenn Talbot, rival scientifique de Banner, est également sur les traces de Hulk.



Elektra

Synopsis : Elektra est une tueuse à gage légendaire, véritable machine à tuer entraînée dans l’art du ninjutsu mais condamnée à la solitude. Las de ses activités criminelles et en quête de rédemption, la belle choisit de renoncer à sa vie de tueuse après un dernier contrat. Sa tâche est d’éliminer ses nouveaux voisins, Mark Miller et sa fille adolescente Abby, poursuivis par la terrible et maléfique organisation La Main.



Cloak & Dagger (2 saisons)

Synopsis : Après l’accident d’une plate-forme pétrolière à la Nouvelle-Orléans, deux adolescents aux parcours très différents développent des super-pouvoirs. Leurs nouveaux attributs font naître entre eux une amitié qui, peu à peu, se transforme en amour.



Deadpool (Disponible également sur Disney +)



Logan (Disponible également sur Prime Vidéo)



Synopsis : Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses études à l’université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane.



Saga Ghost Rider

Synopsis : Parce qu’il a scellé un pacte faustien avec Méphisto, un célèbre cascadeur devient, la nuit venue, le bras armé du Prince du Mal dont l’hégémonie funeste est convoitée par un gang d’anges déchus. Trompe-la-mort le jour, biker justicier après le coucher du soleil, l’amour a peu de place dans son emploi du temps.

Programmes disponibles sur Netflix



Trilogie Spider-Man (Disponible également sur Prime Vidéo)

Synopsis : Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses études à l’université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane.



Saga The Amazing Spider-Man

Synopsis : Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker, alias Spider-Man, a été élevé par son oncle et sa tante. Cependant, Peter voudrait comprendre qui il est pour pouvoir accepter son parcours.



The Deffenders (1 saison)

Synopsis : Un ninja aveugle. Une détective impertinente. Un ancien détenu résistant aux balles. Un milliardaire amateur de kung-fu. Ces quatre super-héros solitaires combattent ensemble un groupe de criminels menaçant de détruire la ville de New-York.



Iron Fist (2 saisons)

Synopsis : Après avoir disparu quelques années, Danny Rand revient à New York pour combattre les criminels qui en ont fait une ville corrompue, grâce à ses connaissances en kung-fu et la puissance destructrice de son poing.



Luke Cage (2 saisons)

Synopsis : Transformé en colosse surpuissant à la peau impénétrable après avoir été le cobaye d’une expérience sabotée, Luke Cage s’enfuit et tente de recommencer à zéro dans le Harlem d’aujourd’hui, à New York.



Daredevil (3 saisons)

Synopsis : Avocat luttant contre l’injustice et aveugle depuis l’enfance, Matt Murdock fait place au super-héros Daredevil lorsque la nuit tombe sur les rues de New York.



Jessica Jones (3 saisons)

Synopsis : Hantée par un passé traumatisant, la détective privée Jessica Jones cherche celui qui la persécute avant qu’il ne trouve quelqu’un d’autre à torturer à Hell’s Kitchen.



The Punisher (2 saisons)

Synopsis : Après le massacre de toute sa famille, un ex-agent d’élite du FBI, que l’on disait mort dans le carnage, se lance dans une impitoyable vendetta. Seule la mort de ses ennemis pourra l’arrêter.



Spider-Man : Homecoming

Synopsis : Après ses spectaculaires débuts avec les Avengers, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super héros lanceur de toile. Galvanisé par ses expériences précédentes, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui.

Du côté de Disney +

Voici la liste des films disponibles :



X-Men

Synopsis : Séparé par la force de ses parents, le jeune Erik Magnus Lehnsherr se découvre d’étranges pouvoirs sous le coup de la colère : il peut contrôler les métaux. C’est un mutant. Soixante ans plus tard, l’existence des mutants est reconnue mais provoque toujours un vif émoi au sein de la population.



X-Men 2

Synopsis : Toujours considérés comme des monstres par une société qui les rejette, les mutants sont une nouvelle fois au centre des débats. Un crime effroyable vient d’être commis par l’un deux, qui relance la polémique autour de l’acte d’enregistrement des mutants et le mouvement anti-mutants, dirigé par William Stryker.



X-Men : L’affrontement Final

Synopsis : Les mutants doivent faire face à un choix historique : un traitement leur permet désormais d’échapper à leur condition mutante. Pour la première fois, ils ont la possibilité de conserver ce qui fait leur caractère unique mais leur vaut la défiance et la méfiance de l’humanité, ou bien abandonner leurs pouvoirs et devenir des humains à part entière.



X-men Origins Wolverine

Synopsis :Depuis la mort de leurs parents, James Logan et Victor Creed veillent l’un sur l’autre. Ils rejoignent l’armée et participent à tous les conflits du XXe siècle. Pendant la guerre du Vietnam, Victor tue l’un de ses supérieurs et les deux frères sont condamnés à mort.



X-Men Le Commencement

Synopsis : Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon.



Wolverine : Le Combat de l’Immortel

Synopsis : Logan, l’éternel guerrier marginal, vit reclus dans les montagnes et fait difficilement le deuil de Jean Grey. Sur invitation donnée par Yukio, une mutante capable de lire l’avenir et de voir les morts des autres, il se rend au Japon où Yashida, un ancien officier japonais dont il a sauvé la vie en 1945 lors du bombardement de Nagasaki, lui propose un marché : en échange de sa capacité à guérir, il s’engage à le rendre mortel à nouveau.



X-Men : Days of Future Past

Synopsis : Dans un futur proche, humains et mutants, les X-Men, ont été décimés par les sentinelles, des robots capables de s’approprier les pouvoirs des mutants. Seuls quelques X-Men repliés dans un monastère en Chine résistent.



X-Men : Apocalypse

Synopsis : Dix années ont passé depuis que le professeur Xavier et les X-Men ont réussi à stopper le déploiement des Sentinelles, mais un nouveau voyage dans le temps modifie le présent et provoque, en Égypte, le réveil d’Apocalypse, le premier mutant de l’Histoire. Immortel, il est l’un des plus puissants. L’humanité et les mutants de la Terre sont une nouvelle fois en danger.



Synopsis : Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Cependant, les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.



75 ans Du papier au monde entier

Synopsis : Documentaires retraçant les 75 ans de Marvel.

La Naissance D’un Univers

Synopsis : Documentaires sur l’univers cinématographique Marvel (MCU).



Behind The Mask

Synopsis : Documentaire retraçant les moments forts de Marvel comics.



Les 4 Fantastiques

Synopsis : Victimes de radiations cosmiques lors d’un voyage spatial, quatre scientifiques, devenus les 4 Fantastiques, ont pour mission de déjouer les plans du Docteur Fatalis.



Les 4 fantastiques et le Surfer d’Argent

Synopsis : Alors que le mariage de Mr Fantastic et de la Femme Invisible s’annonce comme l’événement de l’année, un mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace et provoque d’étranges phénomènes sur la Terre. Rapidement les 4 Fantastiques vont découvrir le dessein secret de cet être aux pouvoirs surprenants et la menace qu’il fait peser sur notre planète, mais ils vont aussi voir ressurgir leur ennemi juré…



Les 4 Fantastiques

Synopsis : Quatre jeunes génies se retrouvent projetés dans un univers alternatif et dangereux, qui modifie leurs formes physiques, mais aussi leurs vies de façon radicale. Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble pour sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur ennemi.

Expanding The Universe

Synopsis : Court métrage donnant des images exclusives des films des studios Marvel.



Iron Man 2 et 3

Synopsis : Le monde sait désormais que l’inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font qu’un. Cependant, malgré les pressions, Tony n’est pas disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant que l’information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec Pepper Potts et James Rhodey Rhodes à ses côtés, Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles forces toutes-puissantes.



Trilogie Thor

Synopsis : Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu’arrogant. Alors que ses actes téméraires, qui ont déclenché une guerre ancestrale, l’ont fait bannir sur Terre par Odin, son père, il est condamné à vivre parmi les hommes. Cependant, lorsque les forces du mal, en provenance d’Asgard, s’apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va devoir se comporter en véritable héros.



Trilogie Captain America

Synopsis : 1941. La Seconde Guerre mondiale fait rage. Après avoir tenté vainement de s’engager dans l’armée pour se battre aux côtés des Alliés, Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un super soldat connu sous le nom de Captain America. Sous le commandement du colonel Chester Phillips, il s’apprête à affronter l’organisation scientifique secrète des nazis, aux côtés de Bucky Barnes et Peggy Carter.



Saga Gardiens de la Galaxie

Synopsis : Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre extraterrestres disparates.



Saga Ant-Man

Synopsis : Doté de la capacité étonnante de rétrécir considérablement sa taille tout en multipliant sa force, Scott Lang, voleur professionnel, doit accepter le héros qui sommeille en lui afin de venir en aide à son mentor, le docteur Hank Pym, et ainsi protéger les secrets technologiques que renferme son costume. Face à une nouvelle génération d’opposants, Lang et Pym doivent mettre au point, et réussir, un audacieux cambriolage qui pourrait sauver le monde.



Trilogie Avengers

Synopsis : Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l’organisation qui préserve la paix dans le monde, veut former une équipe d’irréductibles pour empêcher la destruction du monde. Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. La nouvelle équipe, baptisée Avengers, a beau sembler soudée, il reste encore à ses illustres membres à apprendre à travailler ensemble.

Doctor Strange

Synopsis : Doctor Strange suit l’histoire du Docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre son ego de côté et apprendre les secrets d’un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d’aptitudes métaphysiques et d’artefacts pour protéger l’univers.



Black Panther

Synopsis : Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda mais celui du monde entier.

N’ayez crainte, des séries sont également disponibles :



Les Agents du S.H.I.E.L.D. (6 saisons)

Synopsis : Après de longs mois de repos à la suite de sa blessure infligée par le légendaire dieu Loki pendant l’invasion de New York, l’agent Phil Coulson réintègre le S.H.I.E.L.D., une organisation internationale qui enquête sur les phénomènes paranormaux.



Agent Carter (2 saisons)

Synopsis : En 1946, Peggy Carter vient de perdre l’amour de sa vie : Steve Rogers, également connu sous le nom de ‘Captain America’. Elle veut à présent retourner sur le terrain et combattre le crime.



Inhumains (1 saison)

Synopsis : Sur la face cachée de la Lune, la cité d’Attilan cache une communauté d’Inhumains vivant depuis plusieurs générations loin de la Terre. Alors que des Inhumains réapparaissent sur Terre après que des cristaux tératogènes ont été libérés en mer, le règne du roi Blackagar Boltagon, à la voix destructrice, est menacé par son frère Maximus, un Inhumain sans pouvoirs qui aspire à ce que ses semblables reprennent leur place sur Terre.



Legion (3 saisons)

Synopsis : David est un homme sujet depuis l’adolescence à une maladie mentale. Au cours d’un séjour en hôpital psychiatrique, une rencontre lui fait réaliser que les voix qu’il entend et les visions auxquelles il est confronté pourraient se révéler vraies.



Helstrom (1 saison)

Synopsis : Enfants d’un mystérieux et puissant tueur en série et d’une mère internée depuis de longues années, Daimon et Ana Helstrom n’ont pas eu une vie facile. Le frère et la sœur ont depuis pris des chemins opposés, se frottant aux pires rebuts de l’humanité, chacun avec son propre style et ses compétences.



M.O.D.O.K. (1 saison)

Synopsis : Le super-vilain M.O.D.O.K. (Mental Mobile Mechanized Organism Designed Only for Killing) doit gérer le fait qu’il a été écarté de sa compagnie AIM (Advanced Idea Mechanics) après qu’elle a fait faillite ainsi que sa famille tout en faisant face à une crise de milieu de vie .



Runaways (3 saisons)

Synopsis : Un groupe d’adolescents découvre lors d’une soirée que leurs parents se livrent à un sacrifice humain dans la cave de leur maison. Derrière leur association appelée ‘Le Cercle’ se cache en réalité une secte aux objectifs bien mystérieux.



Loki (1 saison)

Synopsis : Dans une réalité alternative, Loki s’est échappé avec le Tesseract. Après son évasion, il est emmené auprès du Tribunal des Variations Anachroniques, un organisme qui agit pour arrêter toute personne qui tenterait d’altérer l’éternel flux temporel.



WandaVision (1 saison)

Synopsis : Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge, et Vision sont des super-héros, qui coulent des jours paisibles dans une banlieue parfaite, jusqu’au jour où Vision commence à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu’il y paraît.



Falcon et le Soldat de l’Hiver (1 saison)

Synopsis : Six mois après la fin des événements liés à Thanos, Bucky Barnes fait équipe avec Sam Wilson. Les deux hommes vont se lancer dans une aventure planétaire et vont devoir faire face aux Flag-Smashers.



What If…? (1 saison)

Synopsis : Une série d’animation fascinante qui, en changeant des événements clés des films de l’Univers cinématographique Marvel, ouvre une myriade de possibilités.



Les Légendes des studios Marvel (1 saison)

Synopsis : Les Légendes des Studios Marvel est une docu-série américaine créée pour le service de streaming Disney+, basée sur les personnages issus des Marvel Comics qui apparaissent dans l’univers cinématographique Marvel.



Marvel 616 (1 saison)

Synopsis : Marvel’s 616 est une série télévisée documentaire d’anthologie de Marvel New Media et Supper Club pour Disney + qui a été créée le 20 novembre 2020. Le nom «616» fait référence à Earth-616, l’univers fictif dans lequel se déroule Marvel Comics. Il est également mentionné dans l’univers cinématographique Marvel.



Projets Héros Marvel (1 saison)

Synopsis : Marvel’s Hero Project est une série télévisée documentaire en streaming de Marvel New Media pour Disney + diffusée à partir du 12 novembre 2019.

Bon visionnage à vous.