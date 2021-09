Nagui aux commandes d’un nouveau télécrochet sur France 2 pour concurrencer The Voice

Retrouvez Nagui tous les soirs à 21h05 à partir de ce samedi 11 septembre dans une nouvelle émission pendant six semaines sur France 2.

Après 15 ans dans “Tout le monde veut prendre sa place“, Nagui a décidé de quitter l’émission et animera “The Artist” ce samedi 11 septembre à partir de 21h05 pendant 6 semaines. Ce télécrochet sera diffusé en parallèle de “The Voice, la plus belle voix” qui débute la saison “All Stars” ce samedi sur TF1. Ce programme tentera de se différencier mais gardera le même objectif : permettre aux jeunes talents cachés de s’exposer et ainsi se faire repérer par des personnes de haut niveau. Compositeurs, auteurs, interprètes, en solo, en duo ou en groupe, 22 candidats montreront leur talent avec des reprises à leurs sauces ou des compositions personnelles. Nagui a cité : “Nous cherchons des mélodies, des textes, des émotions“.

Le jury sera composé d’Emmanuel Virot (directeur artistique) et Élodie Mermoz, il sera complété chaque semaine par un artiste : Clara Luciani, puis Tryo, Gaëtan Roussel… Vous pourrez également voter pour les candidats par téléphone, et Instagram en France mais pour la Belgique ce sera seulement sur le réseau social.

Une scène plutôt que de l’argent

Le candidat vainqueur “The Artist” ne gagnera pas une somme d’argent mais aura la chance d’avoir une spéciale à son nom avec “Taratata” et une tournée en partenariat avec France 2 et France Inter.

