Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mettez à jour votre Freebox et répéteur WiFi, un service apprécié débarque, Free Prépayé aussi

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Free a annoncé le lancement sur les Freebox de Madelen, la plateforme de streaming de l’INA (2,99€/mois avec 7 jours offerts). Plus d’infos…

Découvrez notre test de cette plateforme unique pour les curieux et les nostalgiques. Plus d’infos…

Un développeur de Free, Tybu, vient de lancer officiellement Flying Toaster, un projet personnel qui ravive un des économiseurs d’écran les plus cultes des années 90. Plus d’infos…

Free a déployé une mise à jour 4.9.5 puis 4.9.6 du serveur des Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta avec une correction de bug occasionnant un crash.

Une nouvelle mise à jour 2.6.2 apporte le MLO aux répéteurs Wi-Fi 7 des Freebox. La gestion est désormais harmonisée avec les serveurs Pop WiFi 7 et Ultra. Plus d’infos…

Free a lancé aussi une petite mise à jour du player de la Freebox Révolution ( 1.3.51). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : marre du train-train quotidien ? Égayez le, seul ou entre amis, avec deux nouveaux jeux à récupérer gratuitement (Death Squared, Station to Station). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Les futures offres prépayées de Free Mobile dévoilées en avant-première. Plus d’infos…

Free Mobile officialise la 5G+ sur iPhone, déjà plus de 100 modèles de smartphones compatibles pour ses abonnés. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Profitez de votre TV 4K : TF1 annonce de nouveaux contenus 4K sur votre Freebox pour les prochaines semaines. Plus d’infos…

Abonnés Free Mobile : Le Chat Pro, offert avec votre forfait, peut désormais “raisonner” grâce à une évolution majeure. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox