Free : une nouvelle offre spéciale combinant Freebox et forfait mobile sera lancée demain

L’opérateur pourrait réitérer son opération lancée en mars dernier ou lancer une nouvelle formule.

Une nouvelle offre sera lancée demain sur la platefomre d’e-commerce Veepee par Free. Comme il l’avait fait en mars dernier, l’opérateur entend proposer une formule Freebox + forfait mobile, à partir du 17 juin à 19h.

Pour l’heure, on ne peut pas encore savoir ce que proposera l’opérateur, mais sa précédente formule avait cependant un certain attrait avec un accès à la Freebox Révolution Light pour 19.99€/mois et un forfait 5G illimité à 0€/mois la première année. Il reste à voir si Free continuera sur sa lancée ou s’il entend tester une nouvelle formule.

