Free déploie une nouvelle mise à jour de ses Freebox pour une amélioration du WiFi 7

Les utilisateurs de box WiFi 7 vont bénéficier d’une meilleure connectivité avec leurs répéteurs.

Free a lancé hier une nouvelle mise à jour de ses Servers Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Numérotée 4.9.5, cette dernière est accessible simplement en redémarrant votre Freebox et les développeurs indique une seule amélioration, qui concerne les box WiFi 7.

Ainsi, ” la configuration MLO des Freebox WiFi 7 est maintenant répliquée sur les répéteurs WiFi 7“, du moment que ces derniers bénéficient de la bonne version logicielle, explique la release note.

Mais qu’est ce que le MLO ? Avec les anciennes générations de WiFi (comme le WiFi 5 et 6), un appareil ne pouvait utiliser qu’une seule bande de fréquence à la fois — 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz pour le WiFi 6E. Cela signifiait qu’une partie du potentiel restait inutilisée. Le WiFi 7 introduit la technologie MLO (Multi-Link Operation), qui permet aux appareils de se connecter simultanément à plusieurs bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Cette technologie est cependant touchée par un bug causant une forte baisse de débit lorsque la fonction est activée sur les Freebox de certains abonnés. Repéré en avril dernier, ce souci n’a pas encore été résolu et Free avait expliqué qu’il n’y aurait probablement pas d’avancée dans le futur proche. Si vous constatez toujours ce type de souci, vous pouvez désactiver le MLO depuis Freebox OS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox