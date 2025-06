WWDC 2025 : Apple transforme l’expérience sur iPhone, Mac, iPad,Vision Pro… avec iOS 26 et tous ses autres systèmes

Apple dévoile iOS 26 et ses OS associés : un grand virage visuel et fonctionnel.

Lors de la WWDC 2025, Apple a levé le voile sur iOS 26, une mise à jour majeure qui marque un tournant esthétique et fonctionnel pour l’ensemble de ses systèmes d’exploitation. Refonte complète de l’interface, nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle et amélioration de la continuité entre les appareils : la firme de Cupertino veut faire entrer tous ses produits dans une nouvelle ère logicielle, unifiée sous le millésime “26”, avec un lancement grand public qui devrait arriver en septembre, comme d’habitude.

Une interface repensée pour iOS 26

iOS 26 inaugure un design complètement revu, la première refonte majeure depuis iOS 7. Inspirée du “Liquid Glass”, l’interface joue la transparence, les animations en profondeur et la légèreté visuelle. L’écran verrouillé affiche désormais l’heure en plein écran avec un effet 3D sur les photos. L’appareil photo et l’application Photos gagnent en clarté et simplicité, tandis que Safari adopte une interface flottante et épurée. Côté pratique, la fonction “Call Screening” permet de filtrer les spams téléphoniques, et “Hold Assist” prend le relais lors des mises en attente des services clients.

L’intelligence artificielle est omniprésente : génération d’images via ChatGPT, Genmoji enrichis, traduction instantanée intégrée à FaceTime ou Messages avec sous-titres, ou encore la nouvelle app Apple Music qui ajoute traduction des paroles et un mode DJ AudioMix. Les messages évoluent aussi avec sondages, arrière-plans personnalisés et détection d’écriture. A noter par ailleurs : Apple Car Play adoptera lui aussi le nouveau design d’iOS 26, en intégrant également des widgets, les Live activities…

Mais quels iPhone seront compatibles ? Bonne nouvelle, la plupart des modèles plus ou moins récents vont pouvoir y accéder :

iPhone SE : iPhone SE (2020) et iPhone SE (2022).

iPhone 11 : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

iPhone 12 : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 : iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

Des OS dérivés alignés et enrichis

macOS 26 “Tahoe” marque une refonte majeure de l’expérience utilisateur sur Mac, avec le nouveau design, des éléments d’interface modernisés et une personnalisation poussée de l’apparence du système. L’interface Spotlight gagne en puissance avec des résultats mieux organisés, des actions contextuelles et des raccourcis plus intelligents. La continuité entre Mac et iPhone est renforcée avec l’intégration complète de l’app Téléphone et de fonctionnalités comme le filtrage des appels ou l’assistance de mise en attente. Grâce à Apple Intelligence, les utilisateurs bénéficient de traductions en temps réel dans Messages, FaceTime ou Téléphone, de Genmoji personnalisables, de résumés automatiques et de recommandations intelligentes dans Rappels. Le système intègre également une nouvelle app Jeux, des optimisations graphiques avec Metal 4, une barre de menus revisitée, des fonctionnalités enrichies dans Messages, Photos, Safari, FaceTime, Notes et Journal, ainsi qu’un éventail d’options d’accessibilité accrues. macOS Tahoe s’impose ainsi comme la version la plus riche et personnalisable à ce jour.

Du côté de l’iPad, iPadOS 26 se rapproche toujours plus de macOS. Les fenêtres deviennent réellement redimensionnables, avec les boutons classiques (fermer, réduire, dock), et la barre de menu devient permanente. Le multitâche progresse nettement, avec des exportations en arrière-plan et l’arrivée des applications Aperçu et Journal. Les iPad, même mini, gagnent une gestion plus poussée du dock et des fichiers.

Sur watchOS 26, Apple décline son nouveau design et ajoute des fonctionnalités comme “Workout Buddy”, une aide vocale pour les entraînements, l’arrivée de l’application Notes, et de nouveaux gestes pour interagir sans toucher l’écran.

Enfin, visionOS 26 enrichit l’expérience sur le Vision Pro avec la prise en charge d’Apple Intelligence en français, des widgets interactifs, le partage d’apps entre casques, une amélioration des Personas 3D, et de nouvelles compatibilités avec les manettes PS VR2. Il est même désormais possible de déverrouiller son iPhone en portant le casque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox