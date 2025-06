Free lance une nouvelle mise à jour des répéteurs WiFi Freebox avec une nouveauté

Une mise 2.6.2 apporte le MLO aux répéteurs Wi-Fi 7 des Freebox. La gestion est désormais harmonisée.

Un pas de plus vers un réseau domestique 100% Wi-Fi 7 cohérent chez les abonnés Freebox Pop dernière génération et Ultra. En parallèle du lancement d’une nouvelle version 4.9.5 des serveurs Freebox Pop, Révolution, Delta et Ultra, Free a également commencé à déployer le 9 juin une nouvelle version 2.6.2 de ses répéteurs Wi-Fi 7 avec une nouveauté intéressante sur le papier : “La configuration MLO des Freebox WiFi 7 est maintenant répliquée sur les répéteurs WiFi 7”, annoncent les développeurs.

Avec le Multi-Link Operation (MLO) de la norme Wi-Fi 7, les appareils compatibles peuvent agréger plusieurs bandes pour renforcer débit et stabilité. Jusqu’à présent, seuls les serveurs Freebox Ultra et Pop WiFi 7 en profitaient. Cette nouveauté doit assurer désormais une continuité de performance dans toute la maison.

Le firmware 2.6.2 s’installe automatiquement lors d’un redémarrage du Freebox Server. Si les répéteurs n’ont pas encore basculé, un redémarrage manuel suffit.

