tvOS 26 : ce qui attend les abonnés Freebox sur Apple TV à la rentrée, les nouveautés dévoilées

Apple a profité de la WWDC 2025 pour dévoiler tvOS 26, attendu à l’automne, qui transformera l’Apple TV avec son interface “Liquid Glass” réservée aux modèles 4K récents. Au menu : design plus immersif, profils enrichis et liaison simplifiée des applis à votre identifiant Apple, FaceTime personnalisé, iPhone-micro pour chanter sur Apple Music Sing, sortie audio AirPlay permanente et nouveaux économiseurs d’écran.

Lors de sa WWDC 2025, Apple a notamment levé le voile hier sur tvOS 26, la future version du système d’exploitation de l’Apple TV, dont le lancement est prévu à l’automne. Une mise à jour qui concernera directement les abonnés Freebox qui ont opté pour le boîtier d’Apple comme player principal ou en option multi-TV.

Liquid Glass est de la partie

Parmi les nouveautés phares, Apple introduit une nouvelle interface baptisée Liquid Glass, inspirée de son casque Vision Pro. Elle se veut plus dynamique, transparente et immersive. Cette évolution visuelle ne sera toutefois accessible qu’aux possesseurs d’Apple TV 4K de 2e (2021) ou 3e génération (2022).

Avec ce nouveau design, “L’app Apple TV s’en trouve rehaussée, avec un design moderne et expressif qui reflète et réfracte élégamment le contenu grâce à un rendu en temps réel. Des commandes améliorent également les interactions avec l’app Apple TV pour créer une expérience plus agréable et plus immersive lors du visionnage de séries et de films. Le nouveau design permet de maintenir le contenu au centre de l’expérience visuelle lorsque les utilisateurs effectuent une avance rapide ou un retour en arrière, définissent une minuterie de veille, ajustent l’audio ou créent une scène de type « Soirée ciné » dans le Centre de contrôle”, explique Apple.

tvOS 26 améliore aussi la gestion des profils utilisateurs. Dès la mise en veille, l’Apple TV pourra désormais afficher l’écran de sélection de profil, facilitant l’accès aux recommandations personnalisées, à la bibliothèque Apple Music ou aux préférences de chaque membre du foyer.

Une nouvelle fonction permet d’associer les applications (comme Netflix, Prime Video ou OQEE by Free) directement à l’identifiant Apple. Objectif : simplifier l’authentification sans avoir à retaper ses identifiants lors de l’installation ou de la réinitialisation du boîtier.

De la personnalisation avec FaceTime

Avec tvOS 26, les utilisateurs vont pouvoir profiter “d’une expérience FaceTime plus personnalisée, similaire à celle que l’on retrouve sur iOS. Sur Apple TV, les Affiches de contact rendent l’expérience plus personnelle et plus conviviale en affichant la photo et le nom personnalisés d’un contact au moment du lancement d’un appel FaceTime sur Apple TV. Les Sous-titres en direct incluent désormais l’allemand, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais et le mandarin”, explique Apple.

Par ailleurs, les notifications des appels téléphoniques et FaceTime audio apparaîtront à l’écran pour le profil actif, “ce qui permettra aux utilisateurs de répondre sur des enceintes connectées ou sur leur iPhone et de garder la communication avec leurs proches au premier plan.”

Karaoké et audio enrichi

Les amateurs de musique pourront utiliser leur iPhone comme micro sans fil pour chanter avec Apple Music Sing : “Les utilisateurs pourront transformer leur iPhone en micro à main pour Apple TV et ainsi amplifier leur voix lorsqu’ils chantent à tue-tête leurs chansons préférées. Invitez vos amis à vous suivre et à utiliser leur iPhone pour ajouter des chansons à la file d’attente ou réagir avec des emoji à l’écran. Avec des paroles parfaitement synchronisées et des effets visuels qui illuminent le grand écran, la fonctionnalité Sing d’Apple Music est plus captivante que jamais. Et avec Traduction des paroles et Prononciation des paroles, les utilisateurs profitent d’un choix de chansons encore plus large, même dans des langues qu’ils ne maîtrisent pas.”

tvOS 26 permettra également de fixer de manière permanente un haut-parleur AirPlay comme sortie audio principale, idéal pour une installation home cinéma avec sa Freebox. De nouveaux économiseurs d’écran avec Vues aériennes prises en Inde notamment à Goa et au Kerala, seront ajoutés. Une bêta publique est attendue courant juillet pour tvOS 26.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox