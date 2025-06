Abonnés Freebox : découvrez la plateforme unique Madelen, pour les curieux et les nostalgiques, à essayer gratuitement

Free propose désormais l’accès à la plateforme Madelen, créée par l’INA sur l’ensemble des Freebox. Nous vous proposons un tour d’horizon du service.

C’est nouveau, vous pouvez accéder à Madelen directement sur les Freebox depuis ce matin. Free a en effet annoncé la distribution du service de SVOD de l’INA sur l’ensemble de ses box, pour 2.99€/mois, avec la première semaine offerte. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de cette plateforme bien particulière. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet “Vidéo à la demande” de Freebox.

Premier point assez bienvenu : il n’est pas nécessaire d’être abonné pour pouvoir découvrir le catalogue. Vous pouvez donc naviguer sur l’interface pour vous faire une idée avant de vous abonner. L’abonnement se fera lorsque vous tenterez de visionner un contenu directement. Il vous faudra alors saisir votre code d’achat pour valider l’abonnement. Le prélèvement sera effectué via votre facture Freebox.

L’interface est résolument classique, voire un peu trop simple. Vous pourrez trouver l’ensemble des contenus proposés, triés en différentes catégories sur une seule page, mais il n’est pas possible d’effectuer une recherche par exemple. On retrouve des fonctionnalités assez classiques, notamment la possibilité d’ajouter un contenu à votre liste directement.

Concernant le lecteur, il est très simple et ne permet qu’une lecture directe du contenu. Quant à la page dédiée à chaque contenu, on peut également trouver la possibilité d’afficher davantage d’informations, bien que parfois, le texte soit très succinct.

On peut cependant regretter que l’éditorialisation soit assez simpliste, il manque par exemple, à notre goût une suggestion de programmes similaires à celui que vous souhaitez regarder. L’intérêt de la plateforme reste avant tout son catalogue assez innovant : au menu, vous pourrez trouver près de 11 000 contenus, allant des séries cultes comme Les Rois Maudits, Maigret ou Chapeau Melon et Bottes de Cuir, aux classiques du cinéma comme Hiroshima mon amour ou Paris Texas, en passant par des émissions mythiques telles que Apostrophes, Strip Tease ou Dim Dam Dom… et bien plus encore.

Verdict :

Madelen va vous proposer de replonger dans le passé, tant d’un point de vue cinéma qu’à travers des grandes émissions de télévision ou des documentaires très intéressants. C’est une plateforme qui a le mérite de vous proposer des contenus qui ne seront disponibles nulle part ailleurs. Si l’interface mérite quelques améliorations, c’est à notre sens très bien contrebalancé par le prix du service : 2.99€/mois pour tout ça, ça n’est pas grand chose :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox