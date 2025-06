Free annonce le lancement sur les Freebox de Madelen, la plateforme de streaming de l’INA

Les contenus de Madelen débarquent directement sur les Freebox, après plus de deux ans d’attente.

Free et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) annoncent ce 10 juin 2025 l’arrivée de la plateforme de streaming Madelen sur les Freebox. Grâce à ce partenariat, les abonnés peuvent désormais accéder directement depuis leur télévision à une vaste sélection de programmes emblématiques du patrimoine audiovisuel français. Au menu : près de 11 000 contenus, allant des séries cultes comme Les Rois Maudits, Maigret ou Chapeau Melon et Bottes de Cuir, aux classiques du cinéma comme Hiroshima mon amour ou Paris Texas, en passant par des émissions mythiques telles que Apostrophes, Strip Tease ou Dim Dam Dom.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de développement de l’INA, qui souhaite toucher un public toujours plus large. « En rejoignant Free, nous poursuivons notre ambition de rendre accessible le patrimoine audiovisuel au plus grand nombre », explique Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l’INA. Une arrivée prévue de longue date puisque la plateforme affirmait, déjà en 2023, son ambition d’être déployée sur l’ensemble des box des opérateurs. La plateforme était cependant déjà disponible, mais par un moyen détourné : il fallait passer par Prime Video et donc être abonné au service d’Amazon.

Disponible dès aujourd’hui dans le menu « Vidéo à la demande » des Freebox, cette plateforme se voulant très qualitative est proposée à 2,99 € par mois, sans engagement, avec une période d’essai gratuite de 7 jours. De son côté, Free renforce ainsi son catalogue de contenus, qui compte désormais plus de 600 chaînes et plus de 30 services SVOD. « Nos abonnés vont pouvoir redécouvrir des pépites de la télévision française », se réjouit Nicolas Thomas, directeur général de Free.

