Madelen : la riche plateforme de l’INA va débarquer sur les Freebox et box des autres opérateurs

Après Prime Video, les FAI vont distribuer le service de SVOD de l’INA et ses nombreux contenus.

L’Institut national de l’audiovisuel veut accélérer sa numérisation en élargissant sa distribution. Aujourd’hui, l’INA, c’est un data center de près de 25 millions d’heures d’archives TV, mais aussi une présence accrue sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, de quoi booster littéralement son audience. « Cette stratégie multicanale a été un des piliers de sa progression, avec 1,3 milliard de vidéos vues en 2022 », se félicite son président, Laurent Vallet, dans les lignes des Echos.

Le gardien des archives, c’est aussi une plateforme de SVOD Madelen, lancée en OTT en 2020, et disponible au prix de 2,99€/mois sur Amazon Prime Video depuis à peine plus d’un an. Aujourd’hui, ce service compte près de 55 000 abonnés. Son ambition est de toucher le plus de foyers français possible. Pour cela, « nous allons pouvoir être distribués en avril sur les téléviseurs connectés, puis chez les FAI, au premier semestre », révèle la directrice générale déléguée de l’Institut, Agnès Chauveau.

Madelen vous propose de nombreux contenus parmi lesquels des documentaires, du théâtre, des concerts, des séries cultes, de la comédie, du drame, du contenu enfants, de l’action, du suspense, de la romance et de la science-fiction. Actuellement, le premier mois est offert sur son site internet.

