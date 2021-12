Freebox Delta et Révolution : découvrez gratuitement Madelen, le service SVOD de l’INA

Il était une fois l’Espace, Commissaire Maigret ou encore Les Nouvelles Aventures de Vidocq, voici une plate-forme de streaming à découvrir gratuitement pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Révolution en quête de contenus audiovisuels français. Le service a en effet débarqué sur Prime Video.



Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir Madelen, la plate-forme SVOD de l’INA. Celle-ci vient de débarquer sur Prime Video, l’un des services intégrés à l’abonnement Amazon Prime inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution. L’abonnement Prime Video est accessible sur Freebox Pop et mini 4K via une option à 5,99 euros par mois.

S’abonner à Madelen, hors de la Freebox

S’il est possible de trouver les contenus de Madelen en allant dans la section “Chaines”, l’abonnement au service vidéo s’effectuera hors de la Freebox. Pas depuis le téléviseur, donc.

Il faudra en effet vous connecter à Prime Video depuis le navigateur Web, puis aller chercher la chaîne du service dans la section.

De là, vous pourrez alors vous abonner. Vos avez droit à un mois d’essai gratuit pour vous fire une idée avant de continuer, ou non.

Une fois l’abonnement validé, le contenu est disponible du côté de la Freebox.

Les contenus de Madelen

Madelen vous propose de nombreux contenus parmi lesquels des documentaires, de la comédie, du drame, du contenu enfants, de l’action, du suspens, de la romance et de la science-fiction.

Les amateurs de suspens à l’ancienne pourront ainsi retrouver le gentleman cambrioleur Arsène Lupin et le commissaire Maigret. Dans la même thématique, il sera possible de redécouvrir “Les Nouvelles Aventures de Vidocq”.

Les enfants pourront se cultiver devant les épisodes d'”Il était une fois l’Espace”, d'”Il était une fois Les Découvreurs”, d'”Il était une fois les Explorateurs” ou d'”Il était une fois l’Amérique”, peut-être en compagnie de leurs parents nostalgiques.

Côté séries à regarder en famille, citons notamment “Belle et Sébastien” et l’L’île mystérieuse”. Sans oublier les aventures de “Don Quichotte”.

Des documentaires s’intéresseront pour leur part à la IIIe République, au procès de Napoléon, à la chanteuse française Sylvie Vartan ou à la mission lunaire Apollo 11.

1 ou 3 mois ?

À noter qu’il est possible de profiter de 3 mois d’essai gratuits, en s’inscrivant directement depuis le site de Madelen. L’offre intéressera toutefois ceux voulant utiliser le service uniquement sur smartphone, tablette ou ordinateur, mais pas sur Freebox ou sur un téléviseur de manière générale. L’application Madelen est bien disponible sur le Play Store, mais pas sur celui des players Freebox Pop et mini 4K.

VERDICT

Les contenus sont en nombre et un accès gratuit tombe à pic, à l’heure où les températures hivernales invitent à rester au chaud à la maison et sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des archives incontournable de l’audiovisuel français. “Il était une fois” fait par exemple partie des pépites à faire découvrir aux enfants. Dommage maintenant que l’interface Prime Video vienne gâcher l’expérience, avec des contenus un peu compliqués à trouver. En fonction de votre plate-forme préférée pour la consultation, à savoir la Freebox ou le mobile, cette gratuité pourra aller jusqu’à 3 mois. Autant ne pas se priver.