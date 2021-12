Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique dès demain

L’opérateur ouvrira demain sa 153e boutique à proximité de la ville de Reims.

Cap sur les 200 boutiques d’ici 2023. Après avoir ouvert la semaine dernière de nouveaux Free Centers à Chambray-Lès-Tours et à Paris, Free annonce l’inauguration ce 15 décembre d’une boutique à Cormontreuil dans le département de la Marne, au sud de Reims. De quoi densifier sa présence après une première ouverture en 2014 dans « la cité des sacres ».

D’autres ouvertures sont à venir à Rouen, Angers, Saint-Etienne, Cannes, Paris, Caen, Nantes, Quimper, Saint-Malo et Nevers. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.