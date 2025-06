Bouygues Telecom lancera la 5G+ sur iOS et Android pour ses abonnés grand public le 23 juin prochain

Info Univers Freebox – Après Free et Orange, Bouygues Telecom va lui aussi ouvrir son coeur de réseau 5G à ses forfaits grand public. Lancement prévu dès le lundi 23 juin.

Plus d’un an après avoir annoncé la commercialisation de sa première offre de réseau 5G privé hybride sur le marché français des entreprises avec la première utilisation commerciale de son nouveau coeur de réseau 5G, Bouygues Telecom entre dans la danse cette fois sur le marché grand public.

Après Free Mobile en septembre 2024 puis Orange en mars 2025, l’opérateur prépare un lancement national le 23 juin prochain, nous a-t-il révélé ce matin. Bouygues Telecom a visiblement voulu attendre la disponibilité de la 5G+ sur iPhone (lancée le week-end dernier chez Free Mobile et Orange) avant d’ouvrir les vannes. Ainsi, ses abonnés 5G qui disposent d’un smartphone Android ou d’un iPhone compatible pourront profiter de la 5G SA à compter de la date indiquée. Ce lancement doit également permettre aussi de bénéficier de la VoNR, soit la voix sur 5G.

Bouygues Telecom étend sa 5G Standalone (5G SA) avec un cœur de réseau entièrement indépendant de la 4G, pour offrir des débits plus rapides, une latence réduite et une connexion plus stable, grâce notamment à des technologies comme le MIMO massif et le beamforming. L’opérateur mise sur cette évolution pour améliorer les performances du réseau mobile, et ainsi ouvrir la voie à des usages avancés (cloud, IoT, jeux en ligne, AR/VR).

