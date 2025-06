Canal+ décroche de la TNT, “20 millions d’euros d’économies par an” assure son patron

La filiale de Vivendi justifie désormais son retrait de la TNT par une logique d’économies.

Canal+ assume pleinement sa décision de quitter la TNT payante. Lors de l’assemblée générale du groupe, son président du directoire Maxime Saada a expliqué que cette sortie permettrait de réaliser près de 20 millions d’euros d’économies annuelles, principalement liées aux coûts techniques de diffusion, rapporte Le Figaro. Un choix « avec un impact très positif » sur le plan économique, selon ses mots.

La directrice financière Amandine Ferré a précisé que chaque chaîne diffusée sur la TNT représentait environ 5 millions d’euros de coûts fixes par an, alors même que l’audience sur ce mode de réception ne cessait de baisser. Canal+ a donc opté pour une migration vers d’autres plateformes comme l’IPTV ou le satellite, jugées plus rentables.

Le groupe avait officialisé en décembre 2024 le retrait en juin de ses quatre chaînes payantes de la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète), dans un contexte de durcissement réglementaire et fiscal mais surtout en représailles. Car ce qui a également motivé son retrait, reste sans conteste la fin forcée de son autre chaîne C8 fin février à la suite d’une décision du régulateur de l’audiovisuel dans le cadre du renouvellement des “fréquences TNT”. En marge de cette cession, Canal+ a toutefois annoncé un plan social qui concerne notamment 150 postes. La filiale de Vivendi conserve aujourd’hui deux chaînes sur la TNT gratuite, CNEWS et CStar. Reste que sa disparition du canal 4 de la TNT et par conséquent de la numérotation des box des opérateurs pourrait l’impacter en matière de visibilité.

Le maître mot désormais pour Canal+ est la discipline financière. Lors de l’annonce de ses résultats pour le 1er trimestre, le groupe a confirme ses objectifs annuels. « 2024 a été une année charnière pour nous. Grâce à notre discipline financière, ce début d’année 2025 conforte notre ambition de devenir un acteur mondial majeur du divertissement », a déclaré Maxime Saada, président du Directoire. Et d’ajouter : “nous avons poursuivi nos efforts d’amélioration de la trésorerie du groupe. Nous abordons désormais toutes nos décisions, sans exception, sous ce prisme. A titre d’exemple, le nouvel accord signé avec les organisations francaises du cinéma contribuera de manière significative à notre rentabilité à partir de 2026, tout en préservant notre capacité à diffuser en exclusivité les films six mois après leur sortie en salle”.

À noter également, Canal+ a conclu récemment un accord avec le CNC mettant fin à un litige sur la taxe sur les services de télévision, évitant un paiement de 90 millions d’euros. En revanche, un autre contentieux de 655 millions d’euros avec le fisc reste en cours.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox