Free déploie une nouvelle version grand public de son ancienne application Freebox sur iOS

Après la mise à disposition d’une version bêta de l’ex-Freebox Compagnon le 4 juin dernier sur iOS via TestFlight, Free déploie actuellement une mise à jour 4.5.4 sur l’App Store.

Près de 2 ans et demi après avoir annoncer ne plus maintenir son ancienne application Freebox, Free a déployé le 9 juin une nouvelle mise à jour de l’ex-Freebox Compagnon sur iOS pour tous, cette nouvelle version 4.5.4 succède à une autre mise à jour lancée début mai sur les smartphones Android.

Les développeurs annoncent la correction de bugs mineurs. Dans la description de cette nouvelle version, un seul et même message persiste toutefois : “Cette application reste disponible mais n’est plus mise à jour. Elle est remplacée par la nouvelle application officielle Freebox Connect, permettant notamment de diagnostiquer votre réseau WiFi, de dépanner des appareils lents, de gérer vos répéteurs et bien plus encore.”

Aujourd’hui, un certain nombre d’abonnés continuent de plébisciter l’ancienne application Freebox, celle-ci apparaît toujours à leur yeux comme plus complète en matière de fonctionnalités que Freebox Connect (qui est accompagnée de Freebox Files et Freebox Home). Un sondage leur a d’ailleurs été soumis récemment par les équipes de Free directement sur l’application Android afin de connaître les raisons de leur attachement à cette application en dépit de l’absence de nouveautés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox