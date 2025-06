Le saviez-vous : Free Mobile propose à ses abonnés une option pratique et gratuite pour régler leurs achats sur le Google Play Store

Dans la limite de 30€/mois, Free Mobile permet le paiement sur facture à ses abonnés qui souhaitent effectuer des achats sur le magasin d’applications de Google via leur smartphone Android.

Payer directement via son opérateur, c’est possible. Free Mobile propose à ses abonnés une option pour simplifier leurs achats sur le Google Play Store : le paiement sur facture. Activée et désactivable dans l’Espace Abonné (rubrique « Mes options »), cette fonctionnalité permet d’acheter des applications, des jeux ou d’autres contenus sur Google Play, sans avoir à saisir par exemple les informations d’une carte bancaire ou de devoir passer par Google Pay. Le montant des achats est tout simplement ajouté au total de la facture Free Mobile du mois en cours.

À noter : un plafond mensuel de 30 € s’applique pour éviter les dépenses excessives. Si l’option n’apparaît pas dans le Google Play Store après son activation, un redémarrage du mobile peut s’avérer nécessaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox