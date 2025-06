Bouygues Telecom veut accélérer dans l’innovation et le lancement de produits

En misant sur la transformation de son cloud privé, Bouygues Telecom entend se positionner comme un acteur toujours plus innovant dans un marché des télécoms en perpétuelle évolution. L’opérateur espère ainsi répondre plus efficacement aux attentes de ses clients tout en renforçant sa compétitivité sur le plan technologique grâce à un nouveau partenariat avec Broadcom.

Bouygues Telecom passe à la vitesse supérieure dans sa stratégie d’innovation technologique. L’opérateur a annoncé le 13 juin un ambitieux plan de transformation de son infrastructure informatique, avec le déploiement d’un cloud privé de nouvelle génération reposant sur la solution VMware Cloud Foundation (VCF). Ce projet s’inscrit dans un partenariat stratégique avec Broadcom, propriétaire de VMware, et marque une étape clé dans la modernisation des environnements IT de l’entreprise.

Avec ce nouveau cloud privé, Bouygues Telecom entend optimiser l’utilisation de ses ressources, renforcer la sécurité de ses données et offrir à ses équipes une plus grande réactivité face aux évolutions du marché. « Nous nous appuyons sur les technologies VMware pour les développements futurs qui amélioreront l’automatisation et feront avancer notre parcours dans le cloud », souligne Jérôme Latrille, directeur technique du réseau Bouygues Telecom.

L’opérateur prévoit ainsi de déployer des outils d’automatisation avancés pour faciliter les déploiements et d’intégrer des fonctionnalités de micro-segmentation via VMware NSX afin de renforcer la protection de ses environnements numériques.

Ce partenariat avec Broadcom doit aussi permettre à Bouygues Telecom de stimuler son processus d’innovation grâce à l’introduction de l’intelligence artificielle privée dans ses infrastructures. L’objectif affiché est clair : offrir une plateforme agile et sécurisée qui accélérera la conception et le lancement de nouveaux produits et services.

“La transition vers un modèle d’infrastructure en tant que service permettra aux développeurs et aux unités commerciales de Bouygues Telecom de répondre rapidement aux changements du marché, en se concentrant sur l’innovation et en accélérant le lancement de nouveaux produits”, annonce un communiqué.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox