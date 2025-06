Canal+ paie le prix de son retrait de la TNT, des audiences en chute libre après un passage sur le canal 40 des FAI

Quitter la TNT va permettre au groupe Canal+ de faire des économies… aux dépens de l’audience de sa chaîne emblématique.

Un tournant historique qui impacte inévitablement ses audiences. Depuis le 6 juin dernier la chaîne Canal+ s’est retirée de la TNT et n’est plus disponible sur le canal 4 après quatre décennies de présence. Désormais accessible uniquement via les box d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free (canal 40) ou sur téléviseurs connectés par l’application MyCanal, la chaîne cryptée subit de plein fouet les conséquences de ce repositionnement.

Les premiers chiffres sont sans appel. Selon les données de Médiamétrie, l’audience de Canal+ à l’heure de l’access a littéralement fondu en une semaine. « En aparté », le rendez-vous animé par Nathalie Lévy, a vu son nombre de fidèles être divisé par deux. Le programme n’a rassemblé en moyenne que 52.000 téléspectateurs, soit 0,3 % de part d’audience. Un score en forte baisse par rapport aux 117.000 habituels observés depuis le début de la saison. Le 10 juin, l’émission atteignait même son plus bas niveau avec seulement 34.000 curieux (0,2 % du public) pour écouter les confidences de Thomas Ngigol.

Autre victime de cette perte de visibilité : Clique. Le magazine de Mouloud Achour, déjà plus suivi sur les réseaux sociaux et YouTube que sur le petit écran, a vu sa part d’audience tomber à un niveau symbolique : 0,0 % cette semaine.

Ces résultats traduisent la difficulté pour Canal+ de maintenir son exposition et son attractivité sans la puissance de la TNT. Le canal 40 sur les box, s’il permet un accès aux abonnés des opérateurs (SFR, Bouygues, Free, Orange), ne compense visiblement pas la simplicité d’accès et la notoriété d’une position historique sur la télécommande. Quant à MyCanal, malgré la qualité de l’application, elle suppose un usage plus actif des téléspectateurs, loin du zapping traditionnel.

