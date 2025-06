Un développeur de Free ressuscite un classique sur la Freebox Révolution et Player Devialet, les abonnés peuvent en profiter dès maintenant

Coup de coeur du weekend avec Flying Toaster.

Les nostalgiques des premiers Macintosh ont de quoi se réjouir : un développeur de Free, Tybu, vient de lancer officiellement Flying Toaster, un projet personnel qui ravive un des économiseurs d’écran les plus cultes des années 90. L’annonce a été faite le 13 juin sur X (ex-Twitter), après plus de huit mois de tests en version bêta.

Flying Toaster est une réinterprétation fidèle du célèbre économiseur d’écran After Dark, qui avait marqué l’imaginaire des utilisateurs de Mac à l’époque grâce à ses grille-pains ailés survolant l’écran. Le développeur précise que cette version est désormais disponible, et accessible gratuitement depuis le FreeStore, la boutique d’applications des Freebox.

Les abonnés équipés d’un player Freebox Révolution ou Devialet peuvent dès à présent installer ce nouvel économiseur d’écran et replonger dans l’univers rétro de After Dark. Ce genre clin d’œil vintage mériterait d’être suivi d’autres projets communautaires et initiatives personnelles des développeurs pour enrichir l’écosystème des Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox