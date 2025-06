TTFB : Free lance une deuxième révolution sur le mobile, les services de VOD abusent-ils ? etc..

Nouveau numéro de TTFB pour vous présenter toute l’actualité de Free et des télécoms. Un sommaire chargé avec une grosse nouveauté puisque Free révolutionne le marché mobile du prépayé. Et on vous expliquera aussi ce titre “clin d’oeil” qui est une réalité depuis cette semaine. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Free Fight hebdomadaire.



