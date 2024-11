Les nouveautés de la semaine chez Free : 40 chaînes du bouquet Famille by Canal désormais offertes tout le temps aux abonnés Freebox, mais pas seulement

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Nouveau : Free offre désormais sans limite de durée Famille by Canal et ses 40 chaînes à ses abonnés Freebox. Plus d’infos…

Chaînes, service, que propose l’offre Famille by Canal désormais offerte aux abonnés Freebox ? Plus d’infos…

Freebox : 3 chaînes thématiques françaises viennent d’être intégrées dans le bouquet basic sans surcoût, à savoir TOP Santé TV qui est disponible sur le canal 239, Marmiton TV sur le canal 234 et Auto Plus TV sur le canal 232. Plus d’infos…

Free donne désormais la possibilité, uniquement pour la Freebox Ultra, aux nouveaux abonnés disposant déjà à leur domicile d’une prise terminale optique (PTO), d’installer eux-même leur box avec une “mise en service autonome”. Plus d’infos…

Oqee Ciné : Halloween s’invite chez les abonnés Freebox et Free Mobile avec de nouveaux films d’horreur inclus : Scream 4 (2011), Jack in the Box 2 : Le Réveil du Démon (2022), Willy’s Wonderland (2021), Massacre au Palais du Rire (1974), et Massacre à la Tronçonneuse : Nouvelle Génération (1994). Plus d’infos…

Les abonnés Freebox peuvent à présent passer par leur espace abonné pour accéder aux différentes offres Canal+ et y souscrire via un parcours dédié et sécurisé. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Lors de la journée des communautés Free du 18 octobre, Free Mobile a partagé les avancées récentes et les innovations en cours pour améliorer ses services et adapter son réseau aux besoins actuels et futurs. De l’automatisation du réseau à l’amélioration des performances dans les transports en commun. Plus d’infos…

Free Mobile veut booster sa 5G+ avec sa bande fétiche 700 MHz. Plus d’infos…

Free Mobile va prochainement émettre pour la 1ère fois de la 4G avec sa fréquence 3G 900 MHz, une évolution à double effet. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Fin de la 3G : Free annonce être prêt techniquement, mais il ne veut laisser aucun abonné de coté. Plus d’infos…

Free a confirmé le vol de l’IBAN de certains abonnés et les prévient par email. Plus d’infos…

La 5G SA de Free Mobile offre-t-elle aujourd’hui réellement de meilleures performances aux abonnés ? L’opérateur répond. Plus d’infos…

Fuite de données chez Free : une enquête vient d’être lancée, les abonnés vont pouvoir porter plainte en ligne via un dispositif dédié. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox