Les internautes se lâchent sur les réseaux : la grande inquiétude de Canal+, SFR “le pire opérateur”, les hackeurs visent les outils de gestion

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

S”il souhaite devenir l’opérateur préféré des Français d’ici 2028, SFR serait pour le moment le pire, en attestent notamment ce sondage sur X aux 120 000 votants, mais aussi sa perte massive d’abonnés depuis 2023.

🤳🇫🇷 SFR est ÉLU pire opérateur français. (sondage sur X) pic.twitter.com/qlj8jKFmZ5 — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 31, 2024

Questionné par un grand nombre de médias sur la cyberattaque d’ampleur dont a été victime Free, le hackeur éthique et spécialiste en cybercriminalité,SaxX, émet une hypothèse sur le mode opératoire du pirate. L’opérateur avait lui indiqué qu’un de ses outils de gestion avait été visé. D’autres groupes avant lui ont été concernés.

🚨🔴CYBERALERT, 🇫🇷FRANCE 🔴 | Cyberattaque à grande echelle de Free, une potentielle explication qui remonte à des mois… (?!) Mes différents outils et sondes me remontent de nombreuses choses…

Au cours des mois derniers, des cybercriminels ont mis en vente l’accès à des… pic.twitter.com/2R5yPQOpMr — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) October 28, 2024

Le président du directoire de Canal+ parle d’une menace qui l’inquiète, c’est la décision des plateformes américaines comme Netflix de se placer sur les fenêtres de diffusion de films de Cine+ et donc aujourd’hui de la nouvelle offre renforcée Ciné+ OCS, ce qui pourrait la mettre en péril car le groupe pourrait ne plus être en mesure de tenir ses engagements : “on devra alors arrêter les chaînes”. Sans le rachat de Canal+, OCS aurait disparu du paysage, et Ciné+ aurait pu prendre le main chemin.

🗣️ Maxime Saada : « Le scénario catastrophe, c’est pas celui où @canalplus ne tient pas ses engagements, c’est celui où C+ n’est plus en mesure de tenir ses engagements parce qu’il n’y a pas de films disponibles en deuxième fenêtre. » pic.twitter.com/x1h1pdvLDp — 📌 Anaël (@anael_tw) October 31, 2024

Apple ne fait décidément rien comme les autres, le bouton d’allumage de son très attractif nouveau Mac Mini a été placé en dessous du boîtier, de quoi rappeler le port de charge située bizarrement sous sa souris Magic Mouse. D’ailleurs, la toute nouvelle version USB-C ne corrige pas ce problème. Celle-ci est donc inutilisable lorsque qu’elle charge.

J’imagine la réunion chez Apple

– Designer qui se sent un peu edgy « on va mettre le bouton d’allumage dessous, personne ne fait ça ! »

– Ingénieur « t’es pas le mec qui a bossé sur la Magic Mouse toi ?

– Le gars du marketing « let’s go ! Ça va faire du commentaire, I love it ! » https://t.co/Y9wdPSFkS9 — Jérôme_nowtech (@jeromekeinborg) October 30, 2024

Les joies du 2.0 en cuisine.

ma mère a acheté un micro-onde connecté je reçois toutes les notifs de ce con ptn pic.twitter.com/ABfHN7UG94 — gio (@gioooser) October 28, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox