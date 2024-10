Fin de la 3G : Free annonce être prêt techniquement, mais il ne veut laisser aucun abonné de coté

Il y a 10 jours, Free a rencontré sa communauté, et de nombreuses questions posées par ses abonnés ont été adressées. Univers Freebox vous détaille les réponses au fur et à mesure de leur validation par l’opérateur.

Parmi ces questions, l’une des préoccupations soulevées auprès de Xavier Niel concerne la fin de la 3G, que d’autres opérateurs ont déjà annoncée. Il a précisé que “le sujet n’est pas technique ; si nous le voulions, nous pourrions éteindre la 3G dès aujourd’hui”. Cependant, même si Free est prêt, les choses ne sont pas si simples. En effet, l’opérateur souhaite n’exclure aucun abonné et a indiqué qu’il “se questionne sur la meilleure manière d’accompagner les abonnés qui possèdent encore un téléphone 3G ou même un smartphone 4G sans VoLTE activée, et qui seraient donc privés d’appels”. À titre d’information, la VoLTE permet de réaliser des appels vocaux via le réseau 4G au lieu de la 3G, activée par défaut.

En résumé, comme pour tous les opérateurs, la fin de la 3G n’est pas imminente. Même si vous utilisez toujours un téléphone 3G, vous pouvez rester serein pour encore de nombreux mois, voire des années.

