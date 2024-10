Free confirme le vol de l’IBAN de certains abonnés et les prévient par email

Des abonnés Freebox reçoivent actuellement un courriel les informant que leur IBAN est compromis.

A la suite de la mise en ligne gratuitement de 100 000 IBAN d’abonnés Free sur les 5 millions revendiqués par le hacker à l’origine du vol des données de 19 millions d’abonnés de l’opérateur, Free confirme la compromission du Numéro international de compte bancaire de certains de ses clients. Après avoir envoyé un premier email à ses abonnés mobile vendredi dernier, Free commence à prévenir ce dimanche soir les abonnés Freebox concernés.“Nous vous écrivons afin de vous informer que Free a été victime d’une cyberattaque ciblant un outil de gestion. Cette attaque a entrainé un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte abonné : nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, identifiant abonné, IBAN et données contractuelles (type d’offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non). Aucun de vos mots de passe n’est concerné”, peut-on lire. Pour la première fois, l’opérateur fait mention de l’IBAN, laissant penser que cette donnée sensible subtilisée, concerne avant tout ses abonnés Freebox. Ses abonnés mobiles seraient a priori épargnés. Free a également déclaré qu’aucun mot de passe ni carte bancaire n’ont été dérobés, sans confirmer l’ampleur de l’attaque.

Cette dernière a été notifiée par Free à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Une plainte pénale a également été déposée auprès du procureur de la République.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox