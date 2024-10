Les nouveautés de la semaine chez Free : du positif et du négatif pour les abonnés Freebox et Free Mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Les abonnés Freebox Ultra et Pop pourront bientôt échanger plusieurs répéteurs contre la nouvelle version WiFi 7. Plus d’infos…

Free ne propose désormais plus le Player Devialet à ses abonnés migrant vers la Freebox Delta. Plus d’infos…

Freebox Ultra : voici une solution efficace pour résoudre les problèmes d’accès à Canal+ La Chaîne en Live sur le Player Devialet. Plus d’infos…

Free enrichit un peu plus le catalogue de son service de streaming Oqee Ciné inclus pour ses abonnés Freebox et Free Mobile (Birdy, Peggy Sue s’est mariée, Willy’s Wonderland, Magic Kids, Scary Movie V). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC disponibles gratuitement (Monster Train, Pumpkin Jack, The Gunk, STASIS: BONE TOTEM, Morbid : The Seven Acolytes, Gargoyles Remastered). Plus d’infos…

Free a déployé une nouvelle mise à jour de son application d’espace abonné Free Mobile et Freebox. Plus d’infos…

Free a aussi lancé une nouvelle version d’Oqee sur iPhone et Apple TV avec un ajout pratique. Il est dorénavant possible de passer à un contenu suivant automatiquement en fin de vidéo. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour du serveur Freebox Révolution (4.8.15.3), mais indique que les modifications apportées ne sont pas visibles. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free annonce son lancement prochain sur le marché des offres mobile prépayées pour tous face à Orange et SFR. Plus d’infos…

La 5G SA de Free Mobile sur les iPhone, ”la balle est dans le camp d’Apple”. Plus d’infos…

Free Mobile va inclure son application TV Oqee dans des offres plus anciennes lancées sur Veepee. Plus d’infos…

Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free avec moins de data (110 Go), sans baisse de prix (8,99€/mois) et poursuit sa stratégie face à ses rivaux. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free confirme le vol des données de ses abonnés, et porte plainte. Plus d’infos…

Free l’assure, “aucun mot de passe et carte bancaire” n’ont été dérobés lors de l’attaque impliquant le vol des données de ses abonnés. Plus d’infos…

Provocateur, le hacker met en ligne gratuitement 100 000 IBAN supposés appartenir aux abonnés de l’opérateur. Plus d’infos…

La Freebox Delta pourrait encore évoluer selon Xavier Niel. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : le premier épisode de la dernière série française de Disney+ vous est offert sur l’Aktu Free. Plus d’infos

Abonnés Freebox Révolution : un bug gênant pour les chaînes favorites, Free donne une astuce en attendant un correctif. Plus d’infos…

