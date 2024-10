Freebox Ultra : voici une solution efficace pour résoudre les problèmes d’accès à Canal+ La Chaîne en Live sur le Player Devialet

Certains abonnés Freebox Ultra disposant du Player Devialet, ne parviennent pas à accéder au direct de Canal+ La Chaîne en Live. Une nouvelle configuration peut résoudre le problème. Voici une soluion qui semble fonctionner.

Depuis peu, les abonnés Freebox Ultra peuvent profiter de Canal+ La Chaîne en Live via leur Player Devialet. Cependant, plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés pour accéder au flux. Un Freenaute, également salarié de Free, nous a partagé une solution efficace pour régler ce problème. Selon lui, ce souci pourrait être dû à une activation initiale de l’abonnement Canal+ via le Player Free TV 4K, rendant ainsi l’accès exclusif à cet appareil et nécessitant une nouvelle configuration sur le Devialet.

Voici les étapes détaillées pour réactiver l’accès à Canal+ depuis le Player Devialet :

Aller sur la chaîne 4

Accédez à la chaîne Canal+ en sélectionnant le numéro 4 sur votre télécommande, puis appuyez sur “OK”. Accéder à l’Espace Client

Une fois sur la chaîne, cliquez sur “Espace Client”, puis utilisez la touche de retour de la télécommande pour revenir au menu. Activer l’option “Réactiver mes programmes”

Depuis le menu affiché, sélectionnez “Aide en ligne” puis cliquez sur “Réactiver mes programmes”. Patientez 10 à 40 minutes

Une fois la réactivation confirmée, il suffit de patienter entre 10 et 40 minutes pour que Canal+ en direct soit accessible.

Si cette solution a fonctionné pour lui, il n’est pas certain que cela soit le cas pour tous les abonnés. N’hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires.

Source. : merci à Will.

