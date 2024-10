Les internautes se lâchent sur les réseaux : quand “Il a Free, il a tout compris” devient “Ça a fui, tout est compromis”

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

A l’heure où un hacker revendique le vol des données de 19 millions d’abonnés Free et de 5 millions d’IBAN, Free n’a toujours pas confirmé, ni démenti cette fuite et son ampleur. Mais certains ont déjà détourné l’un de ses slogans ” Il a Free, il a tout compris”. Place à ” ça a fui, tout est compromis”. Free, meilleur aussi sur la fuite ?

Quand on change de crèmerie, on change de point de vue. Nicolas de Tavernost n’est plus en position de dire le contraire ! Rapprocher Franceinfo et LCI de BFM sur la TNT n’irait pas dans le sens du”parrain du PAF”, ancien patron de M6 et aujourd’hui PDG du groupe RMC BFM. Il y a deux ans, il n’était pas contre M6 sur le canal 4.

🗣️ Nicolas de Tavernost (RMC BFM) : « Les français ne souhaitent pas quand ils font Gulli [numéro 18] de tomber sur franceinfo (…) Il y a des habitudes (…) la une reste la une, la six reste la six » pic.twitter.com/rck0rafQWO — 📌 Anaël (@anael_tw) October 24, 2024

On vous explique : Xavier Niel a défendu Free Flex en paiement sur 24 mois alors que la directrice marketing de Free, Camille Perrin militait pour proposer en parallèle du 4 fois sans frais.

[Rétrospective JDC2024] Quand @PauloHeaven de @RNCMobile pose la question qui fâche 🫣, cela a donné lieu à une pièce de théâtre inoubliable entre @Xavier75 et @campollet 😂. Le vote à main levée va-t-il l’emporter ? 🤭 sur ce vote c’est #TeamCamille 🤟 déso Xav’ pic.twitter.com/nPkLfBh9ao — Dylan Legros (@Dylan_Legros) October 21, 2024

Xavier Niel est plus multigénérationnel que quiconque ! Pour ceux qui ne le savent pas, Wankul est un jeu de cartes des youtubeurs Laink et Terracid qui rencontre un énorme succès dans le monde entier.

Ce phishing totalement raté : l’abonnement à Prime Video coûterait 430 euros, rien que ça !

Il va falloir trouver mieux pour pirater mon compte 😅🤓 pic.twitter.com/cNYfQrN7Dh — Julien Jay (@Julien_Jay) October 19, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox