Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC disponibles gratuitement

Comme chaque semaine, une nouvelle sélection de jeux vidéo sont inclus avec Prime Gaming, n’hésitez pas à les récupérer.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

L’enfer est gelé. Vous seul pouvez protéger le dernier bûcher ardent des forces du ciel et restaurer l’enfer. Monster Train apporte une nouvelle dimension stratégique à la construction de decks rogue-like, avec trois terrains de jeu verticaux à défendre. Pour reprendre le contrôle de l’enfer, vous devrez gagner en puissance. Choisissez un itinéraire avec soin ; améliorez votre champion, recrutez des unités, améliorez des cartes, gagnez des bonus passifs ou dupliquez n’importe quelle carte de votre deck. Avec cinq clans uniques parmi lesquels choisir. Choisissez votre clan principal et votre clan de soutien pour avoir accès à toutes les cartes des deux. Au cours de votre parcours, vous pourrez améliorer vos cartes en combinant des améliorations pour ouvrir de nouvelles voies vers la victoire.



Pumpkin Jack est un jeu de plateforme 3D effrayant dans lequel vous incarnez Jack, le Seigneur des citrouilles. Plongez dans une aventure épique à travers des paysages fantastiques et aidez le Mal à anéantir le Bien !



The Gunk met en vedette Rani, membre de notre duo de redoutables transporteurs spatiaux, qui peinent à gagner de l’argent lorsqu’ils tombent sur une planète intacte pleine de vie. Ils sont venus à la recherche de ressources précieuses, et il semblerait qu’ils aient décroché le gros lot… Alors qu’ils découvrent les secrets latents d’une civilisation bouleversée, ils doivent combattre la malédiction d’un parasite toxique, tout en se laissant entraîner dans une spirale de méfiance. Utilisez votre fidèle Power Glove pour inverser la corruption, découvrir des secrets d’antan et soigner la planète ! Découvrez l’évolution des relations entre les membres de l’équipage en explorant cette planète unique. Faites preuve d’ingéniosité et réagissez rapidement pour surmonter les défis qui vous attendent. Quelles histoires se cachent dans ce mystérieux monde abandonné ?



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Plongez dans les profondeurs de STASIS: BONE TOTEM, le dernier épisode de l’anthologie STASIS. Une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et un nouvel environnement sous-marin à explorer. Suivez Mac et Charlie, un duo mari et femme, qui gagnent leur vie en parcourant l’océan à la recherche de matériel de récupération. Mais lorsqu’ils tombent sur une plate-forme pétrolière abandonnée dans l’océan Pacifique, ils découvrent un horrible secret que la Cayne Corporation est prête à tout pour garder caché.



Dans Morbid : The Seven Acolytes, vous êtes le dernier Striver survivant de Dibrom. Votre devoir, pour lequel vous vous êtes entraîné toute votre vie, est de vaincre les Sept Acolytes, des êtres maudits et puissants possédés par des divinités malveillantes appelées Gahars. Des ennemis redoutables, des mini-boss et des combats de boss mémorables à grande échelle accompagnés d’une musique entièrement orchestrée sont au cœur du monde de Morbid. Pour surmonter ces obstacles, vous devez maîtriser le combat et améliorer votre personnage et votre équipement grâce à une multitude d’éléments tels que des quêtes, des avantages, des runes, des améliorations et des pillages.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Gargoyles Remastered est une reprise artistique du classique du jeu de plateforme-aventure 16 bits à défilement horizontal des années 90. Revivez le voyage épique de Goliath et des gargouilles grâce à des graphismes, des animations et des effets spéciaux améliorés, tous inspirés de la célèbre série animée. Le monde de Gargoyles prend vie avec un niveau de détail qui ravira les fans de la série animée comme les amateurs de jeux rétro. Découvrez un gameplay classique qui reste fidèle à celui de son prédécesseur tout en incluant de nouvelles fonctionnalités telles que les succès, le retour en arrière et bien plus encore !



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox