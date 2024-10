Iliad prêt à récupérer la division fixe de Vodafone en Italie

La maison mère de Free pourrait profiter de la fusion de Swisscom et Vodafone en Italie pour récupérer certains actifs de ce dernier.

Après avoir tenté à plusieurs reprises d’acheter la filiale italienne de Vodafone, Iliad tente une nouvelle approche. Alors que la fusion entre Swisscdom et Vodafone Italia était examinée par l’autorité de la concurrence (AGCM), Iliad a tenté de convaincre que récupérer les activités fixe de l’entreprise britannique serait bon pour la concurrence.

En effet, comme l’indique Reuters, l’AGCM estime que la fusion pourrait restreindre la concurrence en créant un acteur dominant sur le marché des services de gros en internet fixe en Italie. La fusion ne laisserait en effet plus que la nouvelle entité et Telecom Italia comme principaux acteurs.

Ainsi, durant une audition, Iliad a propose au régulateur d’exiger la cession et la vente de la division fixe de Vodafone, se présentant comme prêt à l’acheter afin d’obtenir « l’infrastructure et la base de clients nécessaires pour concurrencer de manière stable » dans le segment des entreprises et les appels d’offres pour l’administration publique. L’examen du dossier par l’AGCM n’est pas fini et pourrait durer jusqu’au 10 décembre.

