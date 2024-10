Free enrichit un peu plus le catalogue de son service de streaming Oqee Ciné inclus pour ses abonnés Freebox et Free Mobile

Comme chaque vendredi, la plateforme AVOD de Free intègre de nouveaux films à son catalogue, il y en aura pour tout le monde, même pour les fans de Nicolas Cage.

Cette semaine, Oqee Ciné offre un programme riche en aventures fantastiques, humour et émotions, avec des options pour les plus jeunes ainsi qu’une sélection spéciale dédiée à l’acteur Nicolas Cage. Trois films mettent en lumière son jeu d’acteur unique. Dans le drame Birdy, Cage interprète un soldat tourmenté par ses expériences de guerre, aux côtés de son ami d’enfance obsédé par l’idée de voler. La comédie romantique Peggy Sue s’est mariée le voit endosser le rôle de l’ex-petit ami de Peggy Sue, propulsée dans le passé pour revivre ses années lycée. Enfin, dans Willy’s Wonderland, Nicolas Cage incarne un personnage mystérieux qui doit faire face à des créatures mécaniques terrifiantes dans un parc d’attractions abandonné, un film parfait pour les amateurs de frissons.

Les enfants sont invités à plonger dans l’univers de Magic Kids, où un groupe d’enfants aux pouvoirs surnaturels s’unit pour affronter une menace qui pèse sur leur royaume. Pour les préados et adolescents, Scary Movie V propose une parodie déjantée des films d’horreur populaires, idéale pour une soirée pleine de rires et de légers frissons.

Accessible gratuitement pour les abonnés Freebox et ceux au Forfait Free 5G, Série Free et Série spéciale Veepee, Oqee Ciné propose plus de 600 films et séries en illimité, disponibles sur la chaîne 39, dans l’espace VOD des Players Freebox, ainsi que sur l’application OQEE by Free et le site oqee.tv.

