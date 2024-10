Xavier Niel prend la présidence d’un nouveau fonds dans la French Tech

Le fonds d’amorçage New Wave est désormais présidé par NJJ, la holding personnelle de Xavier Niel.

New Wave a notamment misé sur Mistral AI, BeReal ou même Sweep et sa présidente Pia d’Iribarne annonce quitter sa présidence. Pour la remplacer, une vingtaine d’investisseurs du fonds ont nommé NJJ, holding détenue par Xavier Niel pour reprendre la tête du véhicule.

Xavier Niel est par ailleurs à l’origine de ce véhicule, aux côtés d’Antoine Martin (Zenly, Amo) et Alexandre Yazdi (Voodoo) et depuis la création de New Wave en 2020, “plus de 20 entreprises” ont été aidées à se développer grâce à lui.

Ce fonds d’amorçge regroupe également d’autres entrepreneurs bien connus de la French Tech, notamment Jean-Charles Samuelian (Alan) et Yan Hascoët (Kapten). Le changement de présidence occasionne également l’nanulation d’un second véhicule d’investissement, Xavier Niel annonçant être confiant “dans le fait que les entreprises du portefeuille de New Wave et les fondateurs continueront à se développer“.

Source : Les Echos

