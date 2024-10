Free l’assure, aucun mot de passe et IBAN n’ont été dérobés lors de l’attaque impliquant le vol des données de ses abonnés

Victime d’une cybertattaque, l’opérateur de Xavier Niel tente de rassurer sans dévoiler l’ampleur de la fuite.

A l’heure où de nombreux abonnés reçoivent un mail de Free les informant avoir été victime d’une cyberattaque entrainant un accès non autorisé à une partie de leurs données personnelles, l’opérateur l’a assuré hier à l’AFP : «Aucun mot de passe», «aucune carte bancaire», «aucun contenu des communications (emails, SMS, messages vocaux…) ne sont concernés par cette attaque revendiquée cette semaine par un mystérieux hacker. Le pirate assurait détenir les données de 19 millions d’abonnés Free sur un total de 22,8 millions de clients dont plus de 5 millions d’IBAN. «Aucun impact opérationnel n’a été constaté sur nos activités et nos services», a indiqué par ailleurs l’opérateur dont un outil de gestion a été ciblé.

Après investigation, il apparaît que les uniques informations compromises incluent des données personnelles telles que les noms, prénoms, adresses email et postale, ainsi que des informations contractuelles et d’identification des abonnés, a fait savoir le 25 octobre l’opérateur qui a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République.

Source : Le Figaro avec l’AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox