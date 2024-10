Fuite de données chez Free : provocateur, le hacker met en ligne gratuitement 100 000 IBAN supposés appartenir aux abonnés de l’opérateur

Le pirate à l’origine du vol des données personnelles d’abonnés Free persiste et signe. Il détiendrait bel et bien les IBAN de 5,11 millions de clients. Face à l’absence de communication de l’opérateur à ce sujet, le cybercriminel diffuse gratuitement un échantillon. Reste à savoir si ces données sont authentiques ou non.

La fuite de données personnelles d’abonnée Free prend une nouvelle tournure. Si l’opérateur a confirmé ce vendredi 25 octobre, avoir être victime d’une cyberattaque entraînant le vol de certaines données de ses abonnés, il n’a pas cependant pas dévoilé l’ampleur de de cette fuite, tout en restant muet sur les millions d’IBAN que prétend détenir le hacker.

Tôt ce matin, à 4h30, le cybercriminel a diffusé gratuitement un échantillon de 100 000 IBAN sur un site de vente du dark web, surnommé le “Amazon de la cybercriminalité”. Ce ne serait donc qu’un avant-goût des 5,11 millions qui seraient en sa possession, ce qui constituerait l’une des cyberattaques les plus importantes jamais enregistrées contre un opérateur téléphonique français.

Selon le hacker éthique SaAX, ce nouveau coup de force du pirate fait suite à une communication de Free qu’il jugerait insuffisante et peu transparente. En effet, Free a déclaré qu’aucun mot de passe ni carte bancaire n’ont été dérobés mais sans mentionner la compromission des IBAN, un oubli que le hacker semble avoir perçu comme une occasion de réagir. Le cybercriminel a même accompagné cet échantillon d’IBAN partagé d’une image symbolique reprenant la couverture du livre de Xavier Niel, « Une sacrée envie de foutre le bordel », laissant entendre que son intention est de semer le trouble pour l’opérateur.

Des données sensibles mises en vente pour 70 000$

Après avoir initialement mis la base de données aux enchères avec un prix de départ à 10 000€, le pirate l’a maintenant placée en vente au prix fixe de 70 000$. Le risque les clients de Free semble désormais tangible, et cet échantillon de 100 000 IBAN ne laisse rien présager de bon. Ces informations sensibles ouvrent la porte à des risques importants de fraudes. Plusieurs questions essentielles demeurent en suspens, notamment l’ampleur réelle de la fuite, Free devra confirmer que ces millions d’IBAN revendiqués sont bien authentiques, ou démentir. Dans les deux cas, les abonnés attendent un éclaircissement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox