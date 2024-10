Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free avec moins de data, sans baisse de prix et poursuit sa stratégie face à ses rivaux

110 Go de data, la 5G et Oqee TV à 8,99€/mois pendant 1 an, Free Mobile revoit à la baisse la data incluse dans son offre Série Free pour les nouveaux souscripteurs seulement.

Dans la guerre des prix et de la data que mènent actuellement Orange, SFR et Bouygues face à Free Mobile, l’ex-trublion opère toujours la même stratégie afin de garder son leadership sur les recrutements qui dure depuis 2 ans.

Pour séduire, le telco ne touche pas au prix de ses deux forfaits historiques, une promesse qui sera tenue au moins jusqu’en 2027. Dans le même temps, il enrichit ses offres dès que possible, en atteste le passage à 350 Go/mois de son forfait 5G la semaine dernière. Et ce n’est pas tout car il fait également le choix depuis plusieurs années de répliquer à chaque fluctuation des offres concurrentes de B&You, Red by SFR ou encore Sosh. Pour ce faire, l’opérateur change très souvent de formule sur son offre intermédiaire Série Free. Avec ces formules changeantes pour les nouveaux abonnés, Free Mobile cherche toujours à proposer à minima autant de data et un service égal pour un euros de moins que ses rivaux.

Le mois dernier, Free enrichissait ainsi son forfait intermédiaire “Série Free” en intégrant la 5G ainsi que l’accès à Oqee TV. Le 10 octobre dernier, il a décidé de baisser le prix du forfait de 11,99€ à 8,99€/mois pendant 1 an tout en baissant la data incluse (de 160 à 120 Go). Aujourd’hui, l’opérateur revoit une fois de plus sa formule, laquelle intègre pour les nouveaux clients 110 Go de data en France métropolitaine soit 10 Go de moins, toujours au prix de 8,99€/mois. Le reste ne change pas, 25 Go sont toujours alloués en roaming ( Europe et DOM), Au bout d’un an, les abonnés basculeront automatiquement vers le forfait 350 Go de Free Mobile à 19,99€/mois.

En face, B&you propose une offre 100 Go en 5G à 9,99€/mois alors que Red by SFR propose 100 Go à 7,99€/mois avec la 5G offerte mais un peu moins de data en roaming. Sosh affiche lui une offre 100 Go en 4G à 9,99€/mois. Free Mobile est le seul opérateur à inclure une application TV dans ce type d’offre à petit prix.

