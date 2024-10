Vol de données et IBAN chez Free : quels risques pour les abonnés et comment réagir ?

Free a confirmé l’intrusion d’un hacker dans sa base de données, permettant le vol d’énormément d’informations de ses abonnés. Voici quelques conseils à suivre pour s’assurer de ne pas en souffrir.

Si vous avez reçu un des mails envoyé par Free pour vous alerter que vos données ont été compromises, vous vous interrogez sûrement sur les risques encourus et les potentiels moyens de vous protéger ou au moins de limiter la casse. D’autant que, comme l’indique le CTO de NordVPN, “l’opérateur est à ce jour l’entreprise de télécom française qui a le plus été touchée par une cyberattaque de cette ampleur”, et cette fuite risque de ne pas être sans conséquences.

Les arnaques et attaques risquent de se multiplier

En effet, dès que la base de données sera vendue, les abonnés touchés risquent d’être la cible de nombreux actes de malveillance. Avec les données concernées, les cybercriminels auront de multiples possibilités de vous viser, allant des tentatives de phishing (hameçonnage) par mail ou SMS à l’usurpation d’identité en passant même par de l’extorsion.

Quid des IBAN, qui font partie des données volées par le hacker ? Si en théorie, un IBAN seul ne peut pas permettre de lancer des ordres de prélèvement et ainsi vider votre compte en banque, coupler ce numéro à des informations personnelles précises peut mener à ce type d’opérations. Il vous faut donc faire preuve de la plus grande vigilance. Même si aucun prélèvement n’est effectué, les IBAN peuvent servir comme moyens pour réaliser des arnaques au faux conseiller, avec un interlocuteur se faisant passer pour une entreprise et prétextant par exemple une urgence ou un souci de prélèvement pour réclamer un paiement immédiat, que ce soit par téléphone ou email.

Surveillez vos mails, SMS et votre compte bancaire

Comment réagir alors ? En faisant preuve d’une extrême prudence. Tout d’abord, même si les mots de passe des abonnés ne sont pas concernés par cette fuite de données, il est recommandé d’en changer tout de même, ainsi que sur tous les sites où vous pouvez l’utiliser. En effet, en recoupant plusieurs bases de données ou même en se basant sur votre email et votre identifiant, un hacker pourrait être en mesure de retrouver cette information et ainsi accéder à votre compte.

Pour mieux sécuriser votre compte : la double authentification a été mise en place en janvier 2024 chez Free, il est recommandé de vérifier si elle a été activée, notamment si vous ne vous êtes pas rendu sur votre espace abonné depuis longtemps. Soyez extrêmement vigilants à l’avenir face aux emails et SMS suspects que vous pouvez recevoir, surtout s’ils vous font part d’une situtiation urgente. Dans le doute, il est recommandé de contacter directement l’opérateur ou l’entreprise concernée par vos propres moyens, en passant par ses canaux officiels, jamais par ceux indiqués dans le mail et de ne jamais cliquer sur les pièces jointes ou les liens fournis dans ces courriels.

Surveillez également votre compte bancaire, ainsi que tous vos comptes en ligne. Si vous notez des prélèvements que vos ne comprenez pas sur votre relevé de compte bancaire, vous pouvez les contester auprès de votre banque directement et cette dernière devra vous rembourser si le prélèvement à eu lieu dans les 13 derniers mois. Enfin, il est possible de déposer plainte sur le site cybermalveillance.gouv.fr . Vous y retrouverez également des conseils pour protéger vos informations personnelles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox