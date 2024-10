La 5G SA de Free Mobile offre-t-elle aujourd’hui réellement de meilleures performances aux abonnés ? L’opérateur répond

Free Mobile fait le point sur les différences de débit et de latence entre sa nouvelle 5G SA (5G+) et sa 5G NSA avec agrégation 4G.

Moins de latence et des débits similaires. Lors de la journée des communautés Free, l’opérateur est revenu longuement sur sa 5G et ses différentes ambitions techniques. Les différences entre la 5G Standalone (SA) et la 5G Non-Standalone (NSA) avec agrégation 4G ont été ainsi abordées. Bilan : les deux technologies offrent des performances très proches, même si quelques disparités subsistent.

L’opérateur note que les performances de la 5G SA qui fonctionne pour le moment uniquement avec la bande 3,5 GHz sont « équivalentes, parfois supérieures, parfois inférieures » à celles de la 5G NSA avec agrégation 4G, selon les situations et les environnements de connexion. Free indique que les vitesses de téléchargement et de navigation restent « sensiblement équivalentes » entre les deux technologies, confirmant qu’il n’y a pas d’écart significatif de débit pour l’utilisateur moyen.

Free a cependant relevé un point différenciant en faveur de la 5G SA : une amélioration de la latence avec un gain de 10 millisecondes par rapport à la 5G NSA. Cette réduction de la latence est essentielle pour des usages spécifiques nécessitant une réactivité quasi instantanée, comme le jeu en ligne, la télémédecine ou la gestion d’objets connectés en temps réel.

Pour comprendre ses différences, il est important de rappeler que la 5G SA représente l’évolution pure de la 5G en exploitant un réseau entièrement indépendant, conçu pour la cinquième génération. À l’inverse, la 5G NSA s’appuie en partie sur l’infrastructure 4G existante, permettant aux opérateurs de déployer plus rapidement la 5G sans reconstruire entièrement leurs réseaux. Et cela leur permet d’aggréger la 4G avec la bande 3,5 GHz. L’opérateur a décidé de déployer massivement la bande 700 MHz en 5G pour une meilleure couverture, et bientôt il l’utilisera en 5G+. L’intérêt de la 5G SA réside quant à lui dans sa capacité à offrir des latences plus faibles, une connexion plus stable et une meilleure gestion de l’Internet des Objets (IoT).

Free est depuis le 18 septembre dernier, le 1er opérateur à proposer la 5G 3,5 GHz SA sur son réseau public à l’échelle nationale. Au 1er octobre, il comptait 7154 sites équipés. Aujourd’hui, peu de smartphones sont compatible la 5G+. Les abonnés attendent notamment une arrivée sur les iPhone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox