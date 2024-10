Free Mobile dévoile de nouvelles évolutions techniques pour son réseau et une innovation à venir

Lors de la journée des communautés Free du 18 octobre, Free Mobile a partagé les avancées récentes et les innovations en cours pour améliorer ses services et adapter son réseau aux besoins actuels et futurs. De l’automatisation du réseau à l’amélioration des performances dans les transports en commun.

S’il prévoit de faire de la 4G avec la bande 900 MHz et de booster sa 5G+ avec la fréquence 700 MHz, Free Mobile a d’autres idées derrière la tête, certaines ont même déjà vu le jour. Le 18 octobre, Free Mobile a mis en avant une idée clé pour l’évolution de son réseau devant les représentants de sa communauté : « garder les équipements sur site et placer le traitement des données dans le cloud. » Ce modèle permettrait de libérer les capacités des équipements locaux tout en assurant une meilleure gestion des données et une plus grande flexibilité du réseau. En automatisant certaines opérations, le réseau pourrait ajuster ses performances en temps réel, s’adaptant aux besoins sans intervention humaine directe. Cela signifie qu’à terme, le réseau pourrait être plus réactif aux changements de trafic ou de demande, tout en simplifiant les processus de gestion et de maintenance pour Free Mobile.

Meilleure qualité de voix en OTT

Free Mobile a également annoncé avoir travaillé pour améliorer les performances de son réseau dans les métros, où les connexions peuvent être instables. Ces optimisations visent à garantir une meilleure continuité de service pour les usagers des transports en commun.

Par ailleurs, l’opérateur s’est aussi penché sur la qualité de voix en mode OTT (Over-The-Top), qui concerne les appels passés via des applications comme WhatsApp ou Messenger. En optimisant ses réseaux de transmission, Free Mobile cherche ainsi à améliorer davantage la qualité de voix avec plus de fluidité et stabilité pour les appels réalisés via internet dans un contexte où les appels OTT deviennent de plus en plus populaires.

Des API pour renforcer la sécurité des services

Enfin, Free Mobile a révélé la mise en place d’API permettant aux entreprises d’interroger directement le réseau pour des questions de sécurité et de vérification. Par exemple, une banque pourrait s’assurer que la carte SIM utilisée pour ouvrir un compte n’est pas trop récente, limitant ainsi les risques de fraude. Ce type de service pourrait profiter à plusieurs secteurs, permettant de garantir une expérience client sécurisée tout en facilitant les contrôles de vérification d’identité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox