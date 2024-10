SFR lance enfin SFR TV sur Android TV, payante pour certains abonnés

Après Bouygues, Free et Orange plus récemment, SFR veut également étendre l’accès à ses chaînes avec une application sur Android TV.

Si le décodeur reste encore prisé par les opérateurs, ces derniers proposent tout de même de plus en plus de solutions alternatives avec une application disponible sur les boîtiers TV tiers ou directement sur les téléviseurs connectés : Bbox TV, TV d’Orange ou encore Oqee en sont de bons exemples avec de plus en plus de supports compatibles. SFR vient de sauter le pas, après avoir déployé son appli sur les Smart TV Samsung en juin 2019 et sur les téléviseurs Hisense en mai dernier, l’opérateur déploie son application sur les TV connectées Android TV.

Il faut pour cela disposer d’un appareil avec Android TV version 9 et plus, dont Google TV, ce qui comprend a plupart des TV Sony, Xiaomi, Sharp, Panasonic, Toshiba, Sharp ou

TCL par exemple, mais aussi les Chromecasts ou les Google TV Streamers. Tous les clients peuvent en bénéficier, mais il faut opter pour l’option Multi TV sur TV connectée, qui est incluse dans l’offre SFR Fibre Premium ou coûte 5€/mois sans engagement pour les autres. Une stratégie qui rappelle celle d’Orange, tandis que Free par exemple choisit de proposer Oqee et ses chaînes à de plus en plus d’abonnés, y compris mobile.

L’application SFR TV permet un accès direct aux principaux programmes et services TV, dont le direct, le replay, l’enregistrement et même le catalogue VOD, avec un visionnage allant jusqu’à 5 écrans simultanés, à l’exception de bouquets comme OCS, beIN Sports ou RMC Sport qui sont visionnables sur un seul écran à la fois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox