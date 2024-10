Ligue 1 : les opérateurs ont bloqué 268 services de streaming et IPTV très rapidement dimanche dernier

La lutte contre le piratage continue, l’Arcom ne lâche pas l’affaire et a réalisé un beau coup de filet juste avant le lancement du Classico de Ligue 1 OM-PSG ce weekend.

Une nouvelle opération qui a déclenché la frustration de nombreux utilisateurs d’IPTV ce dimanche, alors qu’ils s’apprêtaient à regarder le matche opposant le Paris Saint Germain à l’Olympique de Marseille. Une demi heure avant le coup d’envoi, 268 services pirates (dont 255 d’IPTV) ont été bloqués immédiatement par les opérateurs, suite à une décision de l’Arcom.

Cette nouvelle opération porte le total à 866 services bloqués depuis le début de la saison (dont 790 IPTV) et le timing n’est pas un hasard : un employé de l’Arcom explique que « Si on bloque trop tôt, cela aurait permis le renouvellement des noms de domaine. Si proche du coup d’envoi, ils n’ont pas le temps de se retourner. » Une opération réussie grâce à des signalements et des vérifications réalisées site par site, nom de domaine par nom de domaine. Une fois les cibles identifiées, une équipe de juristes doivent réaliser et s’assurer que les procès verbaux sont bien conformes pour transmettre les demandes de blocages aux opérateurs.

« Nous n’avons pas un taux de blocage de 100 %. Parfois les constats de l’agent ne permettent pas de confirmer le piratage, ou la saisine des diffuseurs est irrecevable», précise Laetitia, juriste pour l’Arcom, mais dans 95% des cas, tout se déroule sans accrocs. Enfin, les demandes sont envoyées aux FAI qui bloquent les cibles, cela peut leur prendre généralement 15 minutes pour un service d’IPTV et un peu plus longtemps pour un site de streaming.

Source : Challenges

