Chez Orange “rien n’est gratuit”, Free et sa promo laissent perplexes, Netflix abuse ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

La Freebox Révolution Light débarque sur Veepee pour la première fois, des idées émergent

L’abonnement Freebox Révolution Light est proposé sur le site veepee.fr à 19.99€/mois pendant un an avec un engagement d’un an, puis 29,99€/mois. Une première depuis le remaniement de la Freebox Révolution en janvier dernier. Cependant, l’offre reste assez classique et certains imaginent d’autres formules pour rendre la proposition plus attractive.

Une nouvelle appli TV est elle une bonne raison de passer chez Orange ?

Une nouvelle application Smart TV sera lancée par Orange en juillet, alors qu’auparavant l’opérateur ne proposait d’interface maison que sur les téléviseurs Samsung, il s’ouvre à bien plus de supports dont les Apple TV. Ce qui est donc foncièrement une bonne nouvelle, d’autant qu’elle sera “disponible pour tous les clients Orange” affirme l’opérateur historique. Cependant, les modalités d’accès sont pour l’instant inconnues, alors peut être faut-il attendre de voir avant d’envisager de quitter son opérateur pour cette unique raison…

Les opérateurs jettent ils l’argent par les fenêtres pour les JO ?

Avec un évènement d’une ampleur exceptionnelle, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont du s’investir pour une communication fiable en France, notamment dans les zones de fans ou sur les sites olympiques en eux-mêmes. Un trafic internet “historique” est attendu pendant l’évènement et chacun s’y prépare. Orange a lui le rôle d’assurer les communications de tous les services de la compétition, mais ses trois concurrents ne sont pas en reste. Free pour sa part informe que plus d’une dizaine de millions d’euros a été investie pour renforcer la couverture mobile à des endroits stratégiques, avec en prime l’augmentation de la capacité de nombreux sites et le passage en 5G de 400 d’entre eux. SFR a également affirmé ajouter 25 antennes mobiles temporaires dans certaines zones. Cependant, certains considèrent que ces investissements sont loin d’être pérennes et donc loins d’être utiles.

L’éternelle question du player réellement utile revient

L’opérateur suisse Salt, racheté en 2014 par Xavier Niel, continue de faire évoluer ses offres et a annoncé la semaine dernière sa dernière nouveauté : la Salt TV Box. Un lancement qui résonne aussi en France alors que l’on sait depuis le lancement de la Freebox Ultra que Free, détenu lui aussi par Xavier Niel, prépare un nouveau player pour ses offres fixes mais accuse un certain retard. Une nouvelle qui relance cependant le débat : est-ce encore utile d’avoir un player “imposé” par l’opérateur ?

Netflix abuse-t-il en abandonnant les “vieux” appareils ?

Durant l’été, de nombreux modèles de TV connectées Sony-Bravia se retrouveront privées d’application Netflix. Cette fin de compatibilité est prévue pour 24 juillet pour une assez large sélection de téléviseurs datant de 2014. Sony explique cela par des raisons techniques et indique que si l’application restera disponible jusqu’au 23 juillet, elle sera ensuite supprimée du menu Applications sur tous les modèles concernés. Une nouvelle qui agace d’autant plus qu’un téléviseur de 10 ans peut encore être très fonctionnel en soi, et que devoir passer par un autre appareil pour regarder ses contenus n’est pas le plus pratique.

