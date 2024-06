SFR enrichit son offre jeunesse avec trois nouvelles chaînes éducatives pour apprendre l’anglais

SFR a récemment élargi son bouquet de chaînes en ajoutant trois nouvelles chaînes jeunesse, éditées par le groupe English Club TV.

Ce partenariat marque une avancée significative pour English Club TV, qui ambitionne de renforcer sa présence en Europe. Désormais disponibles sur les décodeurs de l’opérateur français au carré rouge, ces chaînes visent à rendre l’apprentissage de l’anglais plus fun et accessible à un jeune public.

Les nouvelles chaînes sont spécialement conçues pour rendre l’apprentissage de l’anglais plus attrayant pour les jeunes téléspectateurs grâce à des contenus éducatifs et divertissants. Chacune de ces chaînes cible un public spécifique et propose des méthodes d’apprentissage variées et ludiques.

TinyTeen TV : l’initiation ludique pour les tout-petits

TinyTeen TV est destinée aux enfants de maternelle et du primaire. La chaîne offre une opportunité unique d’apprendre l’anglais par le biais de contenus captivants et variés. Les jeunes téléspectateurs sont immergés dans un univers d’apprentissage interactif où chansons, contes de fées, activités créatives, et programmes scientifiques jouent un rôle central. Cette approche permet d’introduire l’anglais de manière naturelle et engageante, stimulant ainsi l’intérêt et la curiosité des enfants pour la langue.

LingoToons : des dessins animés pour améliorer son anglais

LingoToons se distingue par sa série de dessins animés fantaisistes qui captivent l’imagination des enfants tout en enrichissant leur vocabulaire et leurs compétences linguistiques. Conçue pour un public ayant un niveau d’anglais allant de A1 à B2, la chaîne utilise des personnages animés pour enseigner des mots et des expressions utiles dans des contextes variés. Cette méthode d’apprentissage visuel et narratif favorise la rétention des connaissances linguistiques et rend l’apprentissage de l’anglais agréable et dynamique.

LangLab : maîtriser la grammaire avec des experts

LangLab, la troisième chaîne du groupe, se concentre sur la maîtrise de la grammaire anglaise. Elle vise à faire comprendre les nuances grammaticales et lexicales de la langue grâce à des programmes développés par des experts en apprentissage linguistique. Les émissions de LangLab expliquent les règles de la langue anglaise de manière détaillée, tout en montrant leur application pratique à travers des exercices et des exemples concrets. Cette approche analytique aide les jeunes téléspectateurs à consolider leurs bases grammaticales et à développer une compréhension plus profonde de la langue.

Pour le moment, SFR n’a pas encore actualisé son plan de service pour indiquer la disponibilité précise de ces chaînes sur les décodeurs.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox