Free Mobile investit plus de 10 millions d’euros dans ses réseaux pour les Jeux Olympiques

Tous les opérateurs se mobilisent pour les JO de Paris 2024 afin de permettre aux 15 millions de visiteurs attendus de communiquer, Free annonce pour sa part avoir renforcé ses réseaux mobiles.

Avec un évènement d’une ampleur exceptionnelle, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont du s’investir pour une communication fiable en France, notamment dans les zones de fans ou sur les sites olympiques en eux-mêmes. Un trafic internet “historique” est attendu pendant l’évènement et chacun s’y prépare. Orange a lui le rôle d’assurer les communications de tous les services de la compétition, mais ses trois concurrents ne sont pas en reste.

SFR annonce que des dizaines de sites mobiles sont déployés et que la couverture 5G “est accélérée, principalement en Ile-de France, dans Paris autour des Invalides, du Champ-de-Mars, de l’Arena et du village des athlètes” et prévoit également l’ajout de 25 antennes mobiles temporaires dans certaines zones. Free pour s apart annonce que plus d’une dizaine de millions d’euros a été investie poru renforcer la couverture mobile à des endroits stratégiques, avec en prime l’augmentation de la capacité de nombreux sites et le passage en 5G de 400 d’entre eux. Bouygues Telecom a lui aussi densifié son réseau 4G et 5G.

Parallèlement à cela, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont même lancé des offres dédiées aux touristes venant pour la compétition. Free pour sa part n’a pas prévu de faire de même.

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox