Free Mobile sera présent sur de nombreux évènements cet été pour booster son réseau et compte aller plus loin en 2025

Depuis plusieurs années, des camions Free sont déployés sur des évènements sportifs ou musicaux pour améliorer la couverture face à l’afflux de population. L’opérateur a déjà un planning d’évènements prévus et anticipe l’année 2025.

Vieilles Charrues, fête de l’Humanité, Solidays ou même certains évènements sportifs… Il s’agit d’endroits où l’afflux massif et ponctuel de visiteurs fait peser une charge nouvelle sur le réseau mobile des environs. Pour assurer une bonne connectivité, les opérateurs dont Free Mobile déploie régulièrement des installations temporaires, tantôt des antennes fixes qui seront démontées plus tard, tantôt des camions embarquant un site mobile.

Afin d’assurer une connectivité à ses abonnés, l’opérateur peut ainsi dépêcher un camion alimenté par une fibre optique de 10Gb/s qui permet ainsi un trafic optimal. La configuration a par ailleurs évolué dans deux secteurs pour proposer la 4×4 mimo et embarquer les fréquences fréquences 900 MHz (3G), 700/1800/2100/2600 MHz (4G) et 700/3500 MHz (5G). Cet été encore, avec la saison des festivals, les camions de l’opérateur seront mis à contribution.

Festival Garorock à Marmande (47) – du 27 juin au 30 juin 2024.

Festival Solidays à l’Hippodrome de Longchamp (75) – du 28 juin au 30 juin 2024.

Chambord Live au Château de Chambord (41) – le 29 juin 2024.

Festival Main Square à la Citadelle d’Arras (62) – du 4 juillet au 7 juillet 2024.

Les Eurockéennes de Belfort à la Presqu’île du Malsaucy (90) – du 4 juillet au 7 juillet 2024.

Les Déferlantes au Barcarès (66) – du 10 juillet au 13 juillet 2024.

De plus, l’opérateur annonce des évolutions pour l’année prochaine afin de couvrir ces évènements : “en 2025, attendez-vous à voir ces camions encore plus nombreux et mieux équipés, assurant une couverture mobile sans précédent lors de tous vos événements préférés. Free, c’est la garantie de rester connecté, même dans les moments les plus intenses“.