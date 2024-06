Abonnés Freebox : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime

A vous de découvrir 4 nouveaux jeux offerts avec Prime Gaming, du Western, de l’enquête et même de la surproductivité sont au programme.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui,4 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans Tearstone: Thieves of the Heart, vous replongez dans un univers fantastique avec des puzzles à résoudre. Dix ans se sont écoulés depuis votre dernière visite à Tearstone et l’aventure qui a changé votre vie. Cependant, quelque chose de terrible s’est produit. Le cœur de Tearstone a disparu. Unissez vos forces à celles de vos amis et lancez-vous dans la quête de toute une vie.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Call of Juarez est un jeu FPS d’aventure épique sur le thème du western. Le joueur incarne alternativement les rôles de deux personnages distincts et antagonistes : Billy, un fugitif furtif, et son chasseur, le révérend Ray. Outre l’aspect très intéressant, émotionnel et psychologique du lien entre les deux personnages, le joueur fera l’expérience d’un gameplay varié avec de nombreuses différences lorsqu’il incarnera un personnage particulier.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Bienvenue chez DECEIVE INC., une société privée qui détient un monopole total sur le marché international de l’espionnage. Vous pouvez vous déguiser en toute personne que vous rencontrez en un instant, avoir accès à des gadgets dernier cri dont le reste du monde ne peut que rêver et posséder des compétences qui rendraient jaloux les super espions d’Hollywood.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Enfin, une proposition assez particulière avec The Invisible Hand. Félicitations pour votre nouvel emploi. Bienvenue dans l’univers d’un agent de change de niveau intermédiaire, alors que vous entamez votre toute première journée au sein de la société de courtage FERIOS. Vous rêvez probablement de ce poste depuis l’âge de six ans, n’est-ce pas ? Eh bien, il en va de même pour beaucoup d’autres personnes… Vous devrez donc vous battre pour l’obtenir et prouver que vous êtes la personne idéale pour ce poste.N’oubliez pas que seul le profit compte, que les règles ne s’appliquent pas aux gagnants et que seuls les perdants se sentent coupables de la douleur, de la perte et de la pauvreté qui sont le sous-produit malheureux mais inévitable du travail essentiel et important que nous accomplissons ici. Une toute autre ambiance donc…



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

