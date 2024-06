Freebox : arrivée de nouveaux films, concerts et documentaires cultes gratuitement sur Oqee Ciné pour la Fête de la musique

Cetet semaine, le service AVOD de Free célèbre Michael Jackson, Eric Clapton, Barbra Streisand et Mariah Carey avec des concerts, documentaires et des films cultes.

Avec l’offre OQEE Ciné, les abonnés Freebox et Free Mobile 5G peuvent accéder à plus de 500 films et séries sur leur télévision via leur player TV, TV connectée Samsung ou LG mais aussi de les emporter avec eux sur tous leurs appareils : ordinateur, tablette, téléphone, Fire TV. C’est gratuit et c’est illimité !

Comme tous les vendredis, les équipes de l’interface TV de Free annonce l’intégration de nouveaux contenus. Au programme de ce 21 juin :

Le concert mythique de Michael Jackson : This is it, le documentaire inédit Eric Clapton, la vie en blues, le film culte sur une étoile filante du rock La Bamba, Barbra Streisand dans les comédies musicales Funny Girl et Funny Lady, la Diva Mariah Carey dans Glitter, sans oublier les groupies backstage de Presque Célèbre.

C’est officiellement l’été, et les Chevaliers du Fiel embarquent pour Une croisière d’enfer! Une galerie de personnages aussi drôles qu’improbables s’invite dans leur cabine Prestige pendant leur séjour “Alexandrie Alexandra”.

Fin des années 80 à Belfast : le thriller politique La Guerre de l’ombre retrace l’incroyable histoire vraie d’une jeune recrue de l’IRA retournée par les services secrets anglais (impeccable Ben Kingsley) pour leur servir d’informateur au plus fort de ce conflit sanglant. À mesure qu’il gravit les échelons de l’organisation, ce double jeu devient de plus en plus dangereux.

Best seller de Stephen King et film culte de John Carpenter, le thriller horrifique Christine est un modèle du genre qui pose la question de l’emprise de la machine sur l’homme. Du grand cinéma angoissant ET intelligent, avec une bande-son Rock mortelle.

Jerry Maguire est l’agent sportif des stars. Les plus gros clients, la renommée, une fiancée magnifique : il a tout. Jusqu’à ce qu’une nuit il se remette en question. À l’apogée de son charisme, Tom Cruise interprète ce personnage attachant et trop gâté. Avec Renée Zellweger, sa fidèle secrétaire prête à le suivre au bout du monde, ils forment un duo romantique et irrésistible.

La bande annonce des nouveautés du 21 juin c’est ici

