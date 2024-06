Pour le lancement de la plateforme de streaming Max, Free vous invite à “un événement éphémère”

Découvrez l’événement immersif de Free à Paris en partenariat avec HBO pour le lancement de Max. Les fans de House of Dragon seront ravis.

À l’occasion du lancement de Max en France et par extension sur ses Freebox, Free propose une expérience inédite à Paris, mettant à l’honneur la série House of the Dragon dont la saison 2 a débuté sur la plateforme du groupe Warner Bros. Discovery . Du 20 au 27 juin 2024, les fans pourront ainsi découvrir l’univers de la série au cœur de la boutique Free de République.

Pendant une semaine, la boutique parisienne de Free expose de manière éphémère l’unique trône de House of the Dragon. Ce décor emblématique offre aux visiteurs l’opportunité de s’immerger dans l’atmosphère épique et royale de la série. “Venez nombreux, prenez-vous en photo sur le trône et découvrez les nouvelles offres exclusives de la plateforme Max”, invite Free sur son portail.

Depuis le 11 juin, une super vitro est même installée dans la boutique, enrichissant l’expérience avec une immersion visuelle. House of the Dragon : Plongée dans le Monde des Targaryen

House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, et explore les luttes de pouvoir au sein de la Maison Targaryen. La série met en scène la rivalité intense entre la princesse Rhaenyra Targaryen et son demi-frère Aegon II Targaryen, conduisant à une guerre civile sanglante connue sous le nom de Danse des Dragons. Elle dévoile les origines de la Maison Targaryen à travers des thèmes de pouvoir, légitimité et conflits familiaux.

Pour accompagner cet événement, Free ne manquera pas de mettre en avant ses offres exclusives. Les abonnés Freebox Pop, Ultra, et Ultra Essentiel bénéficient de trois mois gratuits de HBO Max, tandis que les autres abonnés (hors Crystal) profitent d’un mois offert.